No, Taylor Swift no apoyó a Kamala Harris en una foto

Esta semana, una foto compartida por Swift que incluía una silueta de una mujer con un traje de pantalón — perhaps similar a uno que podría haber llevado la Vicepresidenta Kamala Harris — tuvo a algunos fans sugiriendo que la superestrella había puesto un huevo de Pascua masivo, dando su respaldo presidencial a Harris.

Pero eso no es así.

La imagen en cuestión, publicada el miércoles en Instagram de Swift en una presentación de diapositivas de diez imágenes, muestra a Swift en el centro del escenario actuando en Varsovia, Polonia. En el fondo de la imagen, se ve a una mujer con un traje de pantalón saludando mientras se baja del escenario. Algunos especularon que la mujer fotografiada era una silueta de Harris, pero en realidad es una de las cantantes de fondo de Swift, que llevan trajes de pantalón durante el conjunto en particular que se mostró en el posteo de Swift. Un vistazo más cercano a los posteos de Swift de otras paradas del Tour Eras, muestra a los artistas de fondo en un enfoque más claro con los trajes de pantalón.

Además, la mujer en la silueta confundida con Harris lleva botas, parte de los trajes de los artistas vistos en otras fotos de la gira. (Aunque la vicepresidenta ha sido fotografiada usando botas antes, generalmente usa tacones o, más recientemente, zapatillas con sus trajes.)

Otra prueba de que no hay respaldo? La leyenda de Swift no hizo referencia a nada que evocara la política.

“Oh, ¡amé tanto esos shows de Varsovia! ¡Nuestro primer show-ever en Polonia, pero no será el último!”, escribió Swift con la presentación de fotos. “Realmente me divertí mucho 😆 También quiero agradecer a esas hermosas multitudes por hacernos la primera gira en tocar 3 noches seguidas en su estadio!!”

Aún así, algunos seguidores de Harris pensaron que podrían haber captado una pista.

“Taylor Swift acaba de respaldar encubiertamente a Kamala Harris y MAGA está perdiendo la cabeza”, escribió el grupo Call to Activism en X.

CNN ha contactado a los representantes de Swift para obtener comentarios.

Swift publicó la imagen horas antes de que los organizadores cancelaran tres de sus conciertos en Austria después de que las autoridades dijeron que habían frustrado un ataque terrorista planeado para la etapa de Viena de su gira.

El pasado político de Swift

Los seguidores, los comentaristas políticos, las figuras mediáticas y probablemente la campaña de Harris están observando de cerca para ver si — o cuándo — llegará el respaldo de Swift, preguntándose si su respaldo podría tener un gran impacto en sus cientos de millones de fans en todo el mundo.

Una de las estrellas más influyentes del planeta, el respaldo de Swift podría tener un gran impacto en sus cientos de millones de fans en todo el mundo.

De hecho, ya ha surgido una comunidad de “Swifties para Kamala”, sin la participación de la estrella, con miles de fans de Swift haciendo pulseras de amistad para apoyar a Harris y expresando su apoyo a la vicepresidenta en las redes sociales.

Swift aún no ha hablado sobre Harris o el expresidente Donald Trump en este ciclo electoral, pero endosó al presidente Joe Biden y a Harris en su candidatura a la Casa Blanca en 2020.

“El cambio que más necesitamos es elegir a un presidente que reconozca que las personas de color merecen sentirse seguras y representadas, que las mujeres merecen el derecho a elegir lo que happens with their bodies, and that the LGBTQIA+ community deserves to be acknowledged and included”, le dijo Swift a la revista V en octubre de 2020 sobre su respaldo. “Everyone deserves a government that takes global health risks seriously and puts the lives of its people first. The only way we can begin to make things better is to choose leaders who are willing to face these issues and find ways to work through them.”

En las redes sociales en ese momento, Swift compartió la portada de la revista y bromeó: “Es tan apropiado que haya salido la noche del debate de la VP. ¡Voy a estar viendo y apoyando a @KamalaHarris gritando mucho en la tele!”

En 2020, Swift tuiteó sobre Trump, escribiendo: “After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November.”

Swift se mantuvo alejada de la política durante la primera década de su carrera. Pero en su documental de 2020 “Miss Americana”, expresó su arrepentimiento por no haber hablado antes.

En una escena en la que su padre le dijo que podría enfrentar represalias y escrutinio mediático por hablar sobre Trump, Swift respondió: “No me importa si escriben eso”. Le dijo a su padre: “Estoy triste de no haberlo hecho hace dos años, pero no puedo cambiar eso. Estoy diciendo ahora que esto es algo que sé que es correcto... Necesito estar del lado correcto de la historia”.

La especulación sobre un respaldo de 2024 de Swift ha estado sucediendo durante meses. Liderando al Super Bowl, los medios de comunicación de derecha y algunos republicanos sugirieron que Swift era parte de una supuesta conspiración orquestada por la NFL y el Partido Demócrata para entregar las elecciones presidenciales de 2024 a Biden.

Recientemente, Trump habló sobre Swift, llamándola “hermosa” pero “liberal” en un nuevo libro sobre “The Apprentice”.

“I think she’s beautiful — very beautiful! I find her very beautiful. I think she’s liberal. She probably doesn’t like Trump”, dijo el expresidente a

La discusión sobre si Swift podría respaldar a la Vicepresidenta Kamala Harris continuó, con el grupo Call to Activism stating en las redes sociales que Swift había "respaldado low key a Kamala Harris".

A pesar de no respaldar explícitamente a Harris en sus últimas publicaciones, Swift ha demostrado su apoyo a causas políticas en el pasado. Durante las elecciones de 2020, respaldó al Presidente Joe Biden y a Harris, declarando en una entrevista con la revista V que creía en un gobierno que toma en serio los riesgos globales de la salud y pone la vida de su pueblo en primer lugar.

