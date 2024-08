- No será una ronda simple de negociaciones.

Ante la ronda de negociaciones salariales de septiembre en la industria metalúrgica y eléctrica, el sindicato IG Metall en Baden-Württemberg espera conversaciones difíciles. "El titular es: Esta ronda de negociaciones salariales no será fácil", dijo la líder del distrito Barbara Resch a la agencia de prensa alemana. El sindicato exige, entre otras cosas, un aumento salarial del siete por ciento para los aproximadamente un millón de empleados del sector en el suroeste.

Una de las razones esperadas para las difíciles conversaciones es la situación económica. "Los problemas son claros. Los vemos y queremos abordarlos", dijo Resch. Sin embargo, el sindicato y los empleadores están lejos de acuerdo en las soluciones. "Incluso si canceláramos esta ronda de negociaciones salariales -lo cual no haremos-, los problemas no desaparecerían".

Resch dijo que la participación salarial no es tan alta como se suele presentar debido a los procesos muy automatizados en la industria. En lugar de eso, se debe trabajar en las condiciones marco. Mencionó temas como la reducción de la burocracia, la escasez de mano de obra calificada y los costos de la energía. "Si la industria metalúrgica y eléctrica cree que puede mejorar su competitividad reduciendo los salarios, hemos perdido. Siempre habrá alguna fábrica en algún lugar del mundo que produzca a salarios más bajos", dijo Resch.

Además del aumento salarial, IG Metall quiere que la remuneración por la formación aumente en 170 euros por año de formación. Esto beneficiaría significativamente a los aprendices. El sindicato también quiere mejoras en la elección entre el tiempo y el dinero, entre otras cosas. El acuerdo colectivo debería tener una duración de 12 meses.

"Nuestros empleados tienen razón en decir que mientras la inflación ha disminuido, aún no ha llegado a sus bolsillos", dijo Resch. Además, los salarios más altos pueden generar poder adquisitivo y demanda, lo que estimula la economía.

Los empleadores critican las demandas. Südwestmetall argumenta que la situación económica actual no permite grandes aumentos salariales. Según el sindicato, muchas empresas no solo luchan debido al descenso económico, también enfrentan condiciones de ubicación deterioradas. No hay base para ninguna discusión de recuperación relacionada con la inflación, según el sindicato. Un resultado de la tarifa que incluso se aproxime aproximadamente a las demandas de IG Metall sobrecargaría a muchas empresas, según el negociador jefe del sindicato, Harald Marquardt, quien anteriormente había criticado una "demanda por encima de cero" como inapropiada.

Las primeras negociaciones en Baden-Württemberg están programadas para tener lugar antes del 16 de septiembre. Los acuerdos salariales regionales caducan a nivel nacional el 30 de septiembre. Después de la expiración de la obligación de paz, podrían ser posibles huelgas de advertencia en el conflicto a partir de finales de octubre. Como es costumbre, se acordará una región piloto durante las negociaciones,whose outcome the other regions will adopt. Nationwide, around 3.9 million people are employed in the sector.

