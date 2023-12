No ser John Malkovich: el actor posa como los personajes más famosos de la historia

El fotógrafo se propuso recrear algunas de las instantáneas más icónicas de la historia moderna, como la foto de Annie Leibovitz de John Lennon y Yoko Ono, el retrato de Alberto Korda del Che Guevara y la imagen de Arthur Sasse de Albert Einstein sacando la lengua.

Miller pidió a su viejo amigo y colaborador John Malkovich que se uniera al proyecto. A lo largo de dos sesiones, en 2014 y 2017, dispararon más de 60 fotos en las que el actor de Hollywood posaba como una serie de figuras históricas, desde Salvador Dalí a Abraham Lincoln.

La serie se expondrá en su totalidad, por primera vez en Estados Unidos, en la Mac-Gryder Gallery de Nueva Orleans, como parte del evento anual Arts for Art's Sake de la ciudad.

Miller y Malkovich se conocieron hace más de 20 años mientras ambos trabajaban para la renombrada compañía de teatro de Chicago, Steppenwolf. Pronto se dieron cuenta de que tenían química, dijo Miller en una entrevista telefónica.

"John se convirtió en mi musa", explicó, "era alguien abierto a todo. Nunca dijo 'no' a ninguna idea que tuve para un retrato, y probablemente ahora tenemos más de 200 retratos que hemos hecho juntos".

La idea de la serie se le ocurrió a Miller en 2013, cuando se estaba recuperando de un cáncer. "Tuve mucho tiempo con mis pensamientos y empecé a pensar en mis mentores, todos estos maravillosos fotógrafos que vinieron antes que yo y de los que pude aprender", dijo.

"Mientras estaba tumbado en la cama recuperándome, prácticamente podía cerrar los ojos y estas imágenes venían a mí, porque las tengo muy grabadas en la cabeza. Son el tipo de fotos que, cuando las ves colgadas en un museo o en una galería, se te doblan las rodillas".

Miller empezó a investigar las tomas famosas que quería recrear, estudiando cada detalle de las obras originales, incluida la ropa, el atrezzo y el equipo utilizado. Mientras pensaba en quiénes podrían ser los sujetos, dio varias vueltas antes de decidirse por Malkovich.

"Estudié todas las posibilidades", recuerda. "Empecé a pensar: '¿Hago cada toma con un actor distinto? También pensé en otros actores, Willem Dafoe, Sean Penn... pero tenía tal repertorio con John y estaba tan acostumbrado a su genialidad que sabía que me daría lo que quería."

Hacer coincidir sus respectivas agendas no fue fácil: Miller es uno de los fotógrafos publicitarios más importantes del mundo, y Malkovich no es sólo una estrella de cine, sino un prolífico actor de teatro. Para aprovechar al máximo el escaso tiempo que pasaban juntos, Miller organizó hasta seis sesiones fotográficas al día y preparó meticulosamente el estudio para que, una vez llegara Malkovich, todo funcionara como un reloj.

"Lo que no quieres hacer en un momento así, cuando un tipo está tan metido en su personaje, es empezar a trastear con las luces y las cosas que no funcionan, así que tienes que tenerlo todo muy bien planeado. Tienes que tratarle como a las estrellas: cuando Marilyn entra en el plató, ya sabes, ¡tienes unos minutos!".

Y se metió de lleno en el personaje. Miller dice que cuando vio a Malkovich entrar en el estudio, sentarse en la silla de maquillaje y ponerse la ropa y las prótesis, fue testigo de una transformación.

"Se metió tanto en el personaje que casi abandonó su cuerpo de John Malkovich para meterse en otro. Se convirtió en Marilyn Monroe. Se convirtió en Winston Churchill. Y fue un momento 'wow'", dijo el fotógrafo. "Luego, esa misma transformación ocurría cuando salía de ese personaje y volvía a ser John Malkovich. Había una pausa intermedia de cinco o diez segundos que era casi espeluznante".

Miller también se metió en el personaje mientras recreaba minuciosamente las condiciones de luz utilizadas por los fotógrafos originales. "Me convertía en el fotógrafo que lo fotografiaba", recuerda. "Me convertía en David Bailey, en Albert Watson o en Annie Leibovitz. Así que ya no éramos Sandro y John... en cuanto se sentaba en esa silla, era el personaje que iba a ser en mi plató".

La exposición coincide con el 20 aniversario de "Being John Malkovich", una película en la que un titiritero descubre un portal en la cabeza de John Malkovich que permite a unos extraños habitar su cuerpo. Pero, según Miller, la película nunca sirvió de inspiración para la serie fotográfica: "Nunca pensé en ello. Es una de mis películas favoritas, me encanta, pero no me influyó en absoluto".

Miller afirma que los comentarios que recibió de algunos de los fotógrafos a los que rindió homenaje han sido totalmente positivos. En cuanto a los que ya han fallecido, tiene un deseo: "Espero que quizá estén ahí arriba, mirándome y diciendo: 'Gracias, Sandro. Has hecho un buen trabajo'".

Malkovich, Malkovich, Malkovich: Homenaje a los maestros de la fotografía estará en la Mac-Gryder Gallery de Nueva Orleans del 5 de octubre de 2019 al 1 de enero de 2020.

Imagen superior: John Malkovich como Meryl Streep, recreando el retrato de Annie Leibovitz de 1981.

