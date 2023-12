No se veía desde Vietnam": Israel lanzó cientos de bombas de 500 kilos sobre Gaza, según un análisis

Las imágenes por satélite de esos primeros días de la guerra revelan más de 500 cráteres de impacto de más de 12 metros de diámetro, consistentes con los dejados por bombas de 2.000 libras. Son cuatro veces más pesadas que las bombas más grandes que Estados Unidos lanzó sobre el ISIS en Mosul, Irak, durante la guerra contra el grupo extremista allí.

Expertos en armamento y guerra culpan al uso extensivo de municiones pesadas como la bomba de 2.000 libras por el creciente número de muertos. La población de Gaza está mucho más hacinada que en casi cualquier otro lugar del planeta, por lo que el uso de municiones tan pesadas tiene un efecto profundo.

"El uso de bombas de 1.000 kilos en una zona tan densamente poblada como Gaza significa que las comunidades tardarán décadas en recuperarse", afirmó John Chappell, investigador jurídico y de defensa de CIVIC, un grupo con sede en Washington DC dedicado a minimizar los daños a civiles en los conflictos.

Israel ha sido objeto de presiones internacionales por la magnitud de la devastación de Gaza, e incluso su firme aliado, el presidente estadounidense Joe Biden, ha acusado a Israel de "bombardeo indiscriminado" de la franja costera.

Las autoridades israelíes han argumentado que sus municiones pesadas son necesarias para eliminar a Hamás, cuyos combatientes mataron a más de 1.200 personas y tomaron más de 240 rehenes el 7 de octubre. También afirman que Israel está haciendo todo lo posible para minimizar las víctimas civiles.

"En respuesta a los bárbaros ataques de Hamás, las FDI están operando para desmantelar las capacidades militares y administrativas de Hamás", dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado en respuesta a la información de CNN. "En marcado contraste con los ataques intencionados de Hamás contra hombres, mujeres y niños israelíes, las IDF siguen el derecho internacional y toman precauciones factibles para mitigar los daños a civiles".

Hamás cuenta con una extensa red de túneles que se cree que atraviesa la Franja de Gaza. Los defensores de la campaña de Israel en Gaza argumentan que las municiones pesadas actúan como destructores de búnkeres, ayudando a destruir la infraestructura subterránea de Hamás.

Sin embargo, según los expertos, los ejércitos occidentales suelen utilizar con moderación las bombas de 1.000 kilos, debido a su posible impacto en zonas densamente pobladas como Gaza. El derecho internacional humanitario prohíbe los bombardeos indiscriminados.

Marc Garlasco, ex analista de inteligencia de defensa estadounidense y ex investigador de crímenes de guerra de la ONU, afirmó que la densidad del primer mes de bombardeos israelíes en Gaza "no se había visto desde Vietnam".

Garlasco, ahora asesor militar en PAX, una organización no gubernamental holandesa que aboga por la paz, revisó todos los incidentes analizados en este reportaje para la CNN.

"Habría que remontarse a la guerra de Vietnam para hacer una comparación", dijo Garlasco. "Incluso en las dos guerras de Irak nunca fue tan densa".

Las municiones pesadas, fabricadas en su mayoría por EE.UU., pueden causar un elevado número de víctimas y pueden tener un radio de fragmentación letal -un área de exposición a lesiones o muerte alrededor del objetivo- de hasta 365 metros (unos 1.198 pies), o el equivalente a 58 campos de fútbol de superficie.

Los expertos en armamento y guerra culpan al uso extensivo de armamento pesado, como la bomba de 2.000 libras, del elevado número de víctimas mortales. Según las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, desde el 7 de octubre han muerto unas 20.000 personas.

Según esas cifras, la mayoría de los muertos son mujeres y niños.

La CNN se asoció con la empresa estadounidense de inteligencia artificial Synthetaic, que utilizó la Categorización Automática Rápida de Imágenes (RAIC, por sus siglas en inglés) para detectar cráteres, columnas de humo y edificios dañados en imágenes de satélite sobre la Franja de Gaza. Los resultados fueron revisados manualmente por un miembro de Synthetaic, así como por periodistas de la CNN.

Los hallazgos de CNN y Synthetaic "revelan y ponen de relieve la enorme intensidad del bombardeo en un periodo de tiempo muy corto", según Annie Shiel, directora de incidencia política en Estados Unidos de CIVIC.

Una ofensiva de alta intensidad

Durante más de dos meses, Israel ha llevado a cabo una guerra de alta intensidad en Gaza, combinando intensos bombardeos aéreos con incesantes ráfagas de fuego de artillería, así como una invasión terrestre que comenzó el 27 de octubre.

La operación ha causado una devastación que se extiende por franjas del enclave asediado, según muestran imágenes de satélite y vídeo.

"En dos meses, en esta pequeña zona de Gaza se han producido tantos ataques como en Mosul y Raqqa juntos", declaró Larry Lewis, director de investigación del Centro de Análisis Navales (CNA) y ex asesor principal del Departamento de Estado de EE.UU. sobre daños a civiles, refiriéndose a las operaciones de la coalición liderada por EE.UU. contra dos bastiones del ISIS. "Es una cantidad increíble de ataques, en términos de período".

EE.UU. lanzó una bomba de 2.000 libras sólo una vez durante su lucha contra el ISIS - la guerra más reciente de Occidente contra un grupo militante en Oriente Medio. Cayó en Raqqa, la capital autoproclamada del califato en Siria.

El 6 de noviembre -el último día del conjunto de datos de CNN y Synthetaic- el número de muertos en Gaza superó las 10.000 personas, según el Ministerio de Sanidad palestino en Ramala, citando a las autoridades de Gaza controlada por Hamás.

Esa misma semana, la Subsecretaria de Estado para Asuntos de Oriente Próximo, Barbara Leaf -la diplomática estadounidense de mayor rango en Oriente Próximo-, afirmó que el número de muertos podría ser "incluso mayor".

"En este periodo de conflicto y en las condiciones de guerra, es muy difícil para cualquiera de nosotros evaluar cuál es el índice de víctimas", declaró Leaf durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. "Creemos que son muy altas, francamente. Podría ser incluso mayor de lo que se está citando".

La semana pasada, fuentes de los servicios de inteligencia estadounidenses declararon a la CNN que entre el 40 y el 45% de las 29.000 municiones aire-superficie lanzadas sobre Gaza hasta entonces eran las denominadas bombas tontas, municiones no guiadas que pueden suponer una mayor amenaza para los civiles, especialmente en territorios densamente poblados como Gaza.

Es probable que algunas de ellas sean las bombas de 2.000 libras detectadas en las imágenes por satélite de los cráteres. Israel dispone de un gran arsenal de estas bombas de gran tamaño, conocidas como MK-84. Cuando a la MK-84 se le acopla un kit guiado por GPS, la bomba pasa a denominarse GBU-31.

Según dos personas familiarizadas con el asunto, Estados Unidos ha proporcionado a Israel más de 5.400 MK-84 desde el 7 de octubre.

"La devastación que hemos visto para las comunidades de Gaza es, por desgracia, cofirmada por Estados Unidos", dijo Chappell de CIVIC. "Gran parte de ella se lleva a cabo con bombas fabricadas en Estados Unidos".

Extensos ataques con grandes bombas en los alrededores de la ciudad de Gaza

Las bombas de 2.000 libras ocupan un lugar destacado en los ataques contra el perímetro de la ciudad de Gaza, epicentro de la operación militar israelí de octubre y gran parte de noviembre.

Las fuerzas terrestres israelíes acabaron sitiando la ciudad a principios de noviembre. El patrón de bombardeo observado en las imágenes de satélite sugiere que los intensos bombardeos en torno a la ciudad de Gaza pueden haber allanado el camino para su cerco por las tropas israelíes.

En el campo de refugiados de Jabalya, al norte de Gaza, las imágenes por satélite mostraban dos grandes cráteres compatibles con el bombardeo israelí del 31 de octubre, calificado por la ONU de "ataque desproporcionado que podría equivaler a crímenes de guerra". Se cobró más de 100 vidas, según la organización de vigilancia de daños a civiles Airwars, y causó daños catastróficos en la zona densamente poblada.

Un empleado de Al Jazeera perdió a 19 miembros de su familia en el bombardeo, que según Israel iba dirigido contra el comandante de Hamás Ibrahim Biari, matándolo y destruyendo su base.

Los dos cráteres dejados por el ataque, que los expertos describieron como de impacto "similar a un terremoto", tenían 24 metros (casi 79 pies) de ancho y 13 metros (casi 43 pies) de ancho respectivamente, según las imágenes de satélite.

Lewis, ex asesor del Departamento de Estado, dijo que el ataque del 31 de octubre en Jabalya fue "algo que nunca veríamos hacer a Estados Unidos".

"Ciertamente parece que la tolerancia (de Israel) al daño civil en comparación con los beneficios operativos esperados es significativamente diferente de lo que aceptaríamos como EE.UU.", dijo Lewis.

Un gran cráter consistente con una bomba de 2.000 libras se ve en la carretera costera que atraviesa el campamento de Al Shati', o Beach. En un barrio situado justo al norte del campamento, en un kilómetro cuadrado aparecen 14 cráteres indicativos de bombas de 2.000 libras.

El campo de Beach es una de las primeras zonas de Gaza en las que las tropas terrestres israelíes se establecieron con firmeza. Las imágenes por satélite del campo de refugiados del 6 de noviembre mostraban que había sido prácticamente arrasado por los bombardeos.

"De repente, oímos dos ataques aéreos. Fue muy fuerte. Parecía un terremoto. Vimos piedras volando por todas partes", dijo un hombre a un corresponsal de CNN inmediatamente después de un aparente ataque con bombas de gran potencia contra el campo de Beach el 6 de noviembre. "Vinimos aquí para ver 10 casas golpeadas".

La zona de fragmentación letal

El amplio radio de fragmentación letal de la bomba de 2.000 libras, de 365 metros (unos 1.198 pies), es evidente en muchos vídeos revisados por la CNN, en los que se ve cómo varios edificios han sido arrasados en un solo ataque.

El 24 de octubre, Israel atacó un lugar situado a menos de 100 metros del hospital de Wafa. En una entrevista concedida a Al Yazira casi inmediatamente después del ataque, el director del hospital, Fouad Najm, declaró que el ataque había "aterrorizado a los pacientes y a los médicos". Desde entonces, el hospital está fuera de servicio debido a los continuos ataques cercanos y a los cortes de combustible.

No está claro si la explosión del 24 de octubre causó daños significativos en el hospital.

La CNN ha geolocalizado el vídeo de la explosión y lo ha comparado con cráteres de 12 y 15 metros en imágenes de satélite, que corresponden a bombas de 1.000 kilos.

"Está claro que el hospital se encuentra dentro del rango de fragmentación letal de una bomba de 2.000 libras. Probablemente habría causado daños", dijo Garlasco, de PAX.

En una zona cercana al campamento de Beach, siete escuelas se encontraban dentro de la zona de fragmentación letal de al menos cinco cráteres. Las imágenes por satélite captadas el 6 de noviembre mostraban una destrucción a gran escala en la zona. Esas imágenes de satélite también mostraban vehículos blindados israelíes dentro y alrededor de las escuelas.

"Cuando se utiliza un arma tan cerca de un edificio civil, es imposible eliminar la posibilidad de que el arma cause daños. Algo lo va a alcanzar", afirmó Garlasco.

En el sexto día de su ofensiva, las Fuerzas Aéreas israelíes dijeron en un tweet que habían lanzado 6.000 municiones desde el comienzo de la guerra, con una media de 1.000 bombas al día. El 10 de diciembre, el ejército israelí declaró que había atacado más de 22.000 objetivos en Gaza.

Cómo lo hicimos

El análisis para esta investigación fue posible gracias a RAIC, una plataforma de detección de datos de imagen, vídeo y geoespaciales. Desarrollada por Synthetaic, RAIC utiliza una IA no supervisada para buscar instantáneamente datos no etiquetados sin modelos. En colaboración con la CNN, Synthetaic utilizó RAIC para detectar cráteres, columnas de humo y edificios dañados en imágenes de satélite sobre la Franja de Gaza. Un miembro del equipo de Synthetaic y dos periodistas de inteligencia de fuentes abiertas de la CNN revisaron los resultados.

