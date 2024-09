- No se prevén interrupciones en las rutas para el próximo año.

A pesar del gasto adicional de subvenciones asociado con el "billete de Alemania", no habrá cierres temporales de líneas de tren en Sajonia-Anhalt por ahora. Hasta el momento, no hay planes para tales cierres, confirmó un representante de la empresa de transporte público regional (Nasa) tras consultarlo. En este momento, se están llevando a cabo conversaciones sobre el pacto de expansión y modernización entre el gobierno federal y los estados, que se supposed to serve as a significant foundation for future funding.

Los estados enfrentan tensiones económicas debido a los gastos en aumento. En junio, Schleswig-Holstein anunció reducciones: necesitaría ahorrar dinero y no podría garantizar la plena sostenibilidad del transporte ferroviario regional a partir de 2025, según dijeron - se reduciría el dos por ciento de los servicios de ferrocarril. El objetivo es cubrir esta brecha en el futuro previsible.

Los políticos de la región local están considerando retirarse del "billete de Alemania"

Otro punto de disputa es la tarifa del "billete de Alemania", que ofrece un uso ilimitado de autobuses y trenes en todo el país para el transporte regional y local por 49 euros al mes. Para el próximo año, los ministros de transporte de los estados han anunciado un aumento de precios. Recientemente, los distritos de Sajonia-Anhalt han amenazado con renunciar al "billete de Alemania". La razón detrás de esto es una disputa sobre la compensación financiera entre el estado y los municipios.

Las discusiones en curso sobre el pacto de expansión y modernización en transporte y telecomunicaciones involucran al gobierno federal y los estados, con el objetivo de garantizar la financiación futura. Dadas las restricciones presupuestarias, algunos estados, como Schleswig-Holstein, están explorando formas de reducir los gastos en el transporte ferroviario regional, lo que podría afectar la calidad y disponibilidad de tales servicios.

