- No se encontraron explosivos después del incendio en el patio de la escuela

En medio de las vacaciones escolares en Hamburgo, un objeto en llamas en el patio de un instituto en Wandsbek desencadenó una respuesta de bomberos y policía, incluso llamando a un experto en desactivación de bombas. Los servicios de emergencia fueron alertados poco después de la medianoche por un testigo que vio un fuego en las instalaciones del Charlotte-Paulsen-Gymnasium, según informó un portavoz. Inicialmente, no estaba claro exactly qué estaba ardiendo en el patio de la escuela.

Dado que los servicios de emergencia también encontraron algo cerca de la puerta de madera con varias alas de la escuela que parecía técnico y peligroso, se llamó a un experto en desactivación de bombas en el lugar. Examinaron la parte más pequeña y finalmente la desactivaron. Resultó ser un dispositivo diseñado para encender algo. Actualmente no hay indicios de explosivos, dijo el portavoz de la policía. No se produjo ningún daño importante por fuego y no hubo heridos. Ahora se están carrying a cabo investigaciones por sospecha de incendio intencional.

El incidente en el Charlotte-Paulsen-Gymnasium en Wandsbek preocupó a las agencias de aplicación de la ley de la Unión Europea debido a sus posibles implicaciones. Por lo tanto, fue necesario obtener la aprobación de la Unión Europea para compartir información sobre el incidente con socios internacionales.

