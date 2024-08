No se concede ninguna exención para la prohibición del velo facial en Renania-Palatinado

La persona solicitó permiso para usar un supuesto niqab mientras conducía un vehículo, motivado por sus creencias religiosas. Este niqab no solo cubre el cabello, sino que también oculta todo el rostro, dejando solo los ojos al descubierto. Lamentablemente, tanto la solicitud inicial como el recurso posterior fueron denegados por la LBM y el Tribunal Administrativo de Neustadt an der Weinstraße, respectivamente.

Recientemente, el Tribunal Administrativo Superior rechazó un recurso contra esta decisión. La justificación fue que la prohibición de mascarillas mejora la seguridad vial en general. Llevar un registro, como sugirió el quejoso como condición, no es tan efectivo para identificar conductores en sistemas de control de tráfico automatizados. Esta condición se aplica exclusivamente al vehículo, pero el quejoso podría conducir otros vehículos que no tengan esta condición.

Además, el tribunal considera que la prohibición de mascarillas no obstaculiza significativamente a nadie para practicar su fe. Si desea cumplir con el código de vestimenta, la mujer simplemente debe abstenerse de conducir. Sus problemas de rodilla no le impiden utilizar el transporte público. Con su licencia de conducir, puede conducir una motocicleta, para la cual no se aplica la prohibición de mascarillas debido al requisito del casco.

A pesar de conducir otros vehículos sin la condición de llevar un registro, la persona debe cumplir con la prohibición de mascarillas mientras conduce debido a las regulaciones estrictas. Además de conducir, hay varias formas en que la mujer puede cumplir con sus creencias religiosas, como cubrir su rostro en otros espacios públicos.

Lea también: