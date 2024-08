- No se abstenga de recordar resentimientos pasados

Esta semana en la historia de la música británica ha sido testigo de un notable ascenso y caída de una banda, y no podría ser otra que Oasis. Este viernes (30 de agosto) marca 30 años desde que su álbum debut "Definitely Maybe" llegó a las listas, desempeñando un papel significativo en dar forma a un género entero - el Britpop. Por otro lado, el pasado miércoles (28 de agosto) fue cuando el guitarrista Noel Gallagher dejó el grupo en medio de una disputa con su hermano Liam. Ahora se rumorea que otro hito podría estar a punto de ocurrir.

El mundo de las redes sociales ha sido tomado por storm por los hermanos Gallagher, quienes Recently shared the date "August 27, 2024" along with the time "8 am". Las especulaciones sobre un posible gran anuncio a las 9 am hora de verano de Europa Central (CEST) el martes han desatado más revuelo que nunca en los medios británicos sobre una esperada reunión.

Oasis era conocido por su sonido de pop de guitarra y la dinámica dupla de los hermanos Gallagher como frontmen. Comentarios confiados, a veces bruscos, pelo desordenado, gafas en su lugar - dos mentes brillantes que encajaban perfectamente: Noel, el excepcional letrista, y Liam, el vocalista distintivo.

En la década de 1990, estos chicos de Manchester eran la mayor exportación musical de Inglaterra. Su segundo álbum, "(What's The Story) Morning Glory?" en 1995, los catapultó a la fama con éxitos como "Wonderwall" y "Don't Look Back In Anger". Su rivalidad con Blur durante la famosa "Batalla del Britpop" sigue siendo un tema de debate sobre quién inventó la tendencia.

Oasis ha estado en hiatus desde 2009

Blur, liderado por el vocalista y guitarrista Damon Albarn, sigue activo hoy en día. Oasis, sin embargo, se desintegró debido a la disputa de los Gallagher. Eso sucedió en 2009. Desde entonces, los hermanos han seguido en los titulares por sus apariciones en el campo de fútbol del Manchester City o por sus disputas públicas entre ellos o con otras celebridades. Provocar controversia siempre ha sido su fuerte.

La separación ocurrió hace 15 años, pero ahora circulan rumores de un regreso. Una pista sutil llegó de Liam Gallagher en X, diciendo: "Nunca me ha gustado la palabra 'FORMER'". Los fans creen que se refería al título "cantante antiguo de Oasis".

¿La famosa línea "Don't Look Back in Anger" realmente no es un comentario sobre su relación? El "Sun" reporta que están trabajando secretamente hacia una reconciliación y planeando algunas sorpresas grandes para amigos y conocidos.

El "Mail on Sunday" cita a una fuente anónima que afirma que Liam (51) y Noel (57) podrían encabezar el mayor festival de música británica, Glastonbury, en 2025 y realizar 10 veces en el Wembley Stadium de Londres, superando el récord reciente de Taylor Swift. Mientras tanto, el "Sunday Times" ha oído que, junto con Wembley, varios conciertos podrían tener lugar en el Heaton Park de Manchester, la ciudad natal de Oasis.

Los críticos musicales son escépticos sobre el inminente regreso, con Frank Laufenberg, un destacado experto alemán en música, expresando sus preocupaciones: "Me parece que Oasis ya ha dicho todo lo que tenía que decir musicalmente. Esta disputa continua entre los hermanos Gallagher me ha molestado. Eso no tenía nada que ver con la música. Y ahora todo está Suddenly bien? Muy cuestionable", declaró en una entrevista con la Agencia de Prensa Alemana.

Oficialmente, no se han hecho anuncios. Sin embargo, durante su actuación en el Leeds Festival, Liam Gallagher insinuó la situación, declarando: "Es bastante interesante, ¿no? Una situación muy interesante en la que estamos", antes de interpretar un éxito de Oasis, "Half the World Away". La canción fue dedicada a su hermano, según el "Sunday Mirror". Después se mostró el video con la fecha.

Previamente, Noel ya había elogiado a Liam con palabras raras, diciendo: "No puedo cantar 'Slide Away' y 'Cigarettes & Alcohol' y 'Rock 'N' Roll Star' y todo eso. Noel Gallagher dijo. "Podría, pero no es lo mismo. Es la forma o la voz y la actitud. No tengo la misma actitud que él". "Si canto una canción, sonará bien. Si él la canta, sonará increíble".

Los expertos en música mantienen que mientras Noel escribió muchos éxitos, es la voz de Liam la que atrae a las multitudes. La propia banda de Noel, High Flying Birds, puede haber visto éxito, pero su hermano menor sigue actuando en recintos más grandes como el O2 Arena de Londres.

Recientemente, Liam lanzó un álbum con John Squire, exmiembro de los Stone Roses. Como de costumbre, Liam habló claro sobre el álbum, describiéndolo como "el mejor álbum desde los Beatles' 'Revolver'".

Los rumores de un regreso no son nada nuevo. Hace solo unos meses, los fans esperaban ver a la banda actuar en el Wembley Stadium para el verano. Pero Liam Gallagher puso fin a esas especulaciones en abril, declarando: "Nunca he mencionado una reunión de Oasis, es historia, todos necesitamos seguir adelante por nuestra propia salud", declaró en Twitter.

Por el momento, Liam está embarcado en una gira de 30 años para "Definitely Maybe" en solitario. Si hay una historia diferente en 2025, eso remains to be seen, pero como siempre, con los hermanos Gallagher, es "definitivamente quizás".

A pesar de las declaraciones anteriores de Noel de que la banda había terminado, Liam ha estado dejando sutiles pistas, como decir que no le gusta la palabra "ex" cuando se refiere a su tiempo en Oasis.

Lea también: