ntv.de: En unos días, competirás en los Juegos Paralímpicos de París. Desafortunadamente, tuviste que perderte los Juegos Paralímpicos del año pasado en Tokio, tu Japón natal, debido a la depresión. ¿Quieres compartir lo que sucedió entonces?

Naomi Maike Schwarz: Mi retiro de los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2021 no fue una decisión consciente, la gente puede decir que lo elegí, pero la verdad es que no tuve control sobre eso. Estaba pasando por un momento difícil. Me costaba levantarme de la cama y mi mente estaba demasiado nublada para el deporte de alto rendimiento.

¿Por qué fue así?

Soy una persona muy competitiva y siempre me he puesto mucha presión. No necesito que un entrenador me grite para esforzarme más. De hecho, mis entrenadoresusually tienen que contenerme. Tiendo a exagerar las cosas. Para 2021, toda esa presión y ambición se había acumulado en mí durante años. Estaba en terapia desde hace tres años antes de mi crisis. Después de eso, pensé que una estancia en la clínica, seguida de algún descanso, y todo estaría de vuelta a la normalidad. Pero subestimé la duración del viaje.

Eres abierto sobre tu depresión. ¿Cómo has aprendido a lidiar con esta enfermedad?

Aún estoy en este camino. Es una lucha constante. Algunos días son más difíciles que otros.

¿Qué te ha resultado desafiante?

Antes, podía manejar bien la presión, especialmente la presión que me ponía a mí misma. Me sentiría estresado, pero en el momento en que pisaba el bloque de salida, me sentiría emocionado por la competencia. Sabía que era el momento de entregar. Ahora, incluso situaciones cotidianas pueden abrumarme. Por ejemplo, si un amigo cancela o reprograma una reunión. La presión desencadena ansiedad y miedo en lugar de motivación.

¿Qué haces para manejar esos sentimientos?

Intento recordar los desafíos que he superado. Al mismo tiempo, pongo este viaje en perspectiva con mi rendimiento.

¿Cómo te ha ayudado este viaje a volver a los deportes competitivos?

He intentado hacer un regreso varias veces en los últimos tres años. Me pondría en forma, me diría que estaba lista, pero a menudo tendría que dar un paso atrás. Fue un proceso de prueba y error. Daría un paso atrás, esperaría, volvería a empezar, trabajaría en ello, lo intentaría de nuevo, daría otro paso atrás. Ese era mi rutina durante los últimos años. Subestimé cuánto tiempo llevaría este viaje. Lentamente, estoy volviendo a un lugar donde los deportes competitivos son disfrutables de nuevo.

¿Cómo van de la mano el disfrute y el rendimiento?

Para mí, están entrelazados. No habría logrado el éxito en mi carrera si no disfrutara nadando. Pero tengo muchos días en los que el cansancio, los nervios o la presión se apoderan de mí. A veces me pregunto por qué me someto a esto. Pero al final del día, nadar es lo que siempre he querido hacer.

¿Cómo te metiste en la natación?

Vengo de una familia atlética. Ambos padres eran nadadores competitivos. Cuando nací, estaban enseñando en la Escuela Alemana en Tokio-Yokohama. Antes de poder caminar, ya estaba en nuestra piscina. Mis padres estaban preocupados de que pudiera ahogarme, así que me inscribieron en clases de natación para bebés. Incluso después de que nos mudamos de regreso a Alemania, nunca dejé de nadar. Y mis primeras victorias llegaron a la edad de seis años. Luego, a los diez años, me diagnosticaron con Zapfen-Stäbchen-Dystrophie y perdí la vista en cuestión de semanas. Tuve que aprender a nadar de nuevo.

¿Cómo lidiaste con eso?

La natación es un deporte visual donde los ojos son esenciales. Por ejemplo, un entrenador podría usar señales manuales. Tuve que encontrar formas alternativas de navegar y comunicarse.

¿Cuáles fueron esas formas?

Mi entrenador aprendió a comunicarse conmigo verbalmente en lugar de visualmente. O siempre nadaría con alguien en un grupo que pudiera darme instrucciones. Aprendí a contar brazadas. Tomó tiempo para que mi cuerpo se readaptara a la natación. Tuve que confiar en mis sentimientos.

Entonces, ¿has superado los desafíos del deporte competitivo antes?

Sí. Siempre digo que tuve suerte de elegir la natación como mi deporte. Otros deportes como el voleibol habrían sido mucho más difíciles de aprender de nuevo. En 2007, asistí a mi primera competencia de natación para la Asociación Alemana de Deportes para Discapacitados con mi padre. En ese momento, el mundo para era menos conocido, en parte porque no estaba tan enfocado en los medios. Me fascinó el mundo para, pero también me abrumó.

¿Qué exactly te abrumó?

Tuve que aceptar que así es como es, que mi condición es probable que permanezca y pueda incluso empeorar. Pero rápidamente decidí que quiero seguir nadando, solo de una manera diferente. Aunque no estaba inmediatamente entusiasmado, hoy en día estoy increíblemente agradecido. La natación para ha abierto muchas puertas para mí y me ha dado cosas que solo podría haber soñado.

Este año, clavé mi regreso en los Campeonatos Europeos de Natación en Funchal en abril, colocándome en el cuarto lugar tanto en los 100 metros estilo libre como en los 100 metros estilo espalda. Incluso establecí un nuevo récord alemán de 1:15.27 minutos en el estilo libre. Debo decir que volver a la escena deportiva competitiva y la presión que conlleva, realmente me afectó mentalmente. Es parte de mi equipaje. Tiendo a abrumarme fácilmente. Es una situación delicada y tuve que aprender a manejarla de nuevo. Así que estoy un poco nervioso por París, pero he aprendido de mis experiencias pasadas y he seguido trabajando en mí mismo.

¿Qué has aprendido?

He buscado ayuda profesional para lidiar con mi depresión y manejar el estrés de los deportes competitivos. No es fácil encontrar el equilibrio, pero me alegro de que los Campeonatos Europeos hayan salido bien, ya que me ha mostrado en qué áreas aún necesito enfocarme.

¿No tiene que salir mal la ensayada para que el espectáculo sea bueno? ¿Fue el Campeonato Europeo una ensayada exitosa para los Juegos Paralímpicos?

Sí, fue un buen calentamiento. Actualmente me siento bastante nervioso y emocionado por París. Quiero absorberlo todo y estar completamente presente en la experiencia. Espero haber construido suficiente fuerza mental para mantener la calma durante la competencia.

¿Cómo van los preparativos?

He tenido un poco de baile a la hora de preparar los Juegos Paralímpicos. Ha sido mucha ajustes de último momento. Mi entrenador y yo cambiamos el plan según mi condición diaria. Ajustar mi terapia también ha sido parte de ello. Aún no he encontrado el método perfecto. Solo estoy tomando las cosas día a día, tratando de hacer lo mejor de cada situación.

¿Qué esperas con más ilusión?

Estoy emocionado por cada parte de ello. Recuerdo los Juegos de 2012 en Londres y los Juegos de 2016 en Río como experiencias inolvidables. Durante dos semanas, puedo vivir en un mundo completamente diferente en el Village Paralímpico. Rodeado de tantos atletas diferentes de various deportes, es como si estuviera conciudadanos. Eso es especial.

¿Cuáles son tus metas?

Aún estoy tratando de descubrirlo. Solo estar allí es suficiente para mí. Tener la oportunidad de participar fue mi motivación en Río. Esperaba nadar en el rango de medallas, pero no tenía que ser una medalla. Sorprendentemente, terminé ganando la plata en los 50m libres. Para París, estoy tratando de mantener mi enfoque fuera de los tiempos y posiciones, ya que no puedo evaluar mi rendimiento con precisión. Soy más como un comodín con infinitas posibilidades.

¿Qué te viene a la mente cuando piensas en París ahora?

Estoy emocionado de que mi esposo, Carl-Louis Schwarz, y nuestra familia y amigos estarán allí conmigo. Doce personas me acompañarán en París. Tengo mi propio sistema de apoyo allí, por lo que, independientemente de cómo me sienta, solo necesito mirar hacia arriba y habrá brazos ofreciendo consuelo y cuidado. Eso también me pone un poco de presión. Soy tanto un atleta como una persona que quiere rendir.

Unos días antes de tu competencia, tu esposo Carl-Louis Schwarz, quien también fue nadador, tiene cumpleaños. ¿Celebrarás su cumpleaños en la piscina?

Desafortunadamente, no podremos celebrar juntos en la piscina porque ya estaré en París. Llegará unos días después. Su cumpleaños también es nuestro aniversario este año. Lamentablemente, no estaremos juntos ese día, pero lo compensaremos después.

¿Tienes algún plan?

Después de la competencia, tendremos unos días para explorar París y relajarnos como pareja. Después de eso, recogemos a nuestro perro Saltador y la caravana de mis padres y conducimos por Noruega. Planeamos tener una escapada relajada juntos para procesar estos locos tres años anteriores.

Naomi Maike Schwarz habló con Rebecca Wegmann

