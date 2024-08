- No pasa un día: la ruta Bonifatius existe desde hace 20 años

Desde los viñedos del Rheingau, a través de los campos de la Wetterau y las montañas y valles del Vogelsberg, el Camino de Bonifacio ha estado guiando a senderistas y peregrinos hacia la región de Fulda durante 20 años. "No fue una operación improvisada", se alegra Michael Friedrich, uno de los fundadores del proyecto, sobre el éxito de la ruta.

La ruta fue inaugurada en 2004 en el 1250 aniversario de la muerte de San Bonifacio y conecta las dos ciudades catedralicias de Maguncia y Fulda, ambas estrechamente ligadas a la obra del apóstol. "Es tanto un camino de peregrinación como una senda de senderismo. Ambos grupos obtienen su dinero en valía", dice Friedrich, vicepresidente de la asociación Camino de Bonifacio.

No es necesario acercarse a la ruta con una reclamación religiosa. "Pero creo que alguien que no tenga ninguna ventana para ninguna experiencia espiritual o religiosa buscará algo más - perhaps un cruce alpino, alguna alta senda, o el Rheinsteig, por ejemplo. Pero es realmente ambas".

Un senderista promedio necesita de 10 a 14 días para la ruta de 180 kilómetros. Sin embargo, también es posible realizar la ruta en secciones como una excursión diurna o utilizarla como un paseo tranquilo.

"No debes asumir que el Camino de Bonifacio fue el camino original del funeral, porque eso no está documentado", explica Friedrich. "Pero si tomas un corredor de perhaps diez kilómetros a la izquierda o a la derecha de la ruta, la probabilidad es alta de que te estés moviendo cerca del camino histórico". Al igual que el famoso Camino de Santiago en España, también hay sellos de peregrino y certificados en el Camino de Bonifacio.

Destacados del Camino de Bonifacio

En opinión del experto en la ruta, las dos ciudades catedralicias en el comienzo y el final son los destacados de la ruta. "Además, también contaría el Kloster Engelthal cerca de Altenstadt y el área alrededor de Hosenfeld, donde la ruta sale del Vogelsberg y se abre a la región de Fulda", dice él. "La sección más físicamente desafiante es la del Vogelsberg. Allá, puede ponerse bastante empinada".

Rutas temáticas como el Camino de Bonifacio destacan el rico patrimonio cultural del estado, según Herbert Lang, director de Hessen Tourismus. "En el Camino de Bonifacio, la naturaleza, la cultura y la historia pueden ser experimentadas activamente en movimiento", explica Lang.

El senderismo fortalece la concienciación ambiental

Otras rutas hacen tangible la belleza de la naturaleza y han sido probadas y certificadas por organismos oficiales, añade él. "Las sendas de senderismo son una parte importante de la infraestructura turística en Hessen. El senderismo ha sido una actividad de vacaciones muy popular en Hessen durante años y también contribuye a la educación ambiental", enfatiza Lang.

El senderismo promueve la experiencia consciente de la naturaleza y fortalece la concienciación ambiental. "Un creciente concienciación ambiental de nuestros huéspedes es importante porque tiene un impacto positivo en el desarrollo turístico sostenible de Hessen", explica él.

El Camino de Bonifacio, que ha estado en funcionamiento durante 20 años, fue oficialmente inaugurado en 2004 para conmemorar el 1250 aniversario de la muerte de San Bonifacio. Se añade lo siguiente: Esta ruta mejorada ahora incluye un sistema de sellos de peregrino y certificados, similar a los encontrados en el Camino de Santiago en España.

Lea también: