- No lo ha visto en semanas.

Se ha rumoreado durante semanas que Jennifer Lopez (55) y Ben Affleck (51) tienen graves problemas matrimoniales y están al borde del divorcio. Ahora, una fuente de la revista estadounidense "People" revela que la pareja no se ha visto en semanas. A pesar de esto, Lopez está pasando un verano relativamente bueno, según la fuente.

La fuente informa que Lopez "no ha visto a Ben en semanas". La pareja aparentemente mira hacia futuros separados, con Lopez tratando de encontrar una nueva casa para empezar de cero. A pesar de la presunta separación, la cantante no se deja abatir. "Considerando todo lo que ha pasado, Jennifer está pasando un buen verano", dice la fuente anónima. Durante un descanso, ha disfrutado de tiempo de calidad con sus hijos, su familia y amigos, y ha podido centrarse en lo que viene. Lopez "siempre mantiene una actitud positiva, incluso cuando las cosas no son perfectas".

Mientras tanto, se informa que Lopez ha estado buscando posibles nuevas casas en Los Ángeles. Affleck, según la prensa estadounidense, ya ha encontrado un nuevo lugar. Casualmente, firmó el contrato de compra en el 55 cumpleaños de su esposa, que no pasó con ella. También ha habido informes previos de que la pareja quiere vender su villa compartida.

El portal de chismes de EE. UU. "TMZ" informó recientemente, citando fuentes familiarizadas con el asunto, que el actor y su esposa no se hablan - ni en persona ni por teléfono. Su relación aparentemente helada está impidiendo un divorcio rápido. Según el informe, ninguna de las dos partes ha contratado aún abogados de divorcio, con sus administradores de negocios manejando los aspectos financieros. Una vez que lleguen a un acuerdo, se presentarán los documentos pertinentes ante el tribunal. "Daily Mail" informó unos días antes de que los papeles "están listos pero aún no presentados", con la pareja esperando el momento adecuado.

Las especulaciones sobre su presunta crisis matrimonial han circulado durante meses. La pareja estuvo junta de 2002 a 2004 pero se separó. Se reconciliaron en 2021 y se casaron en el verano de 2022. Lopez llevó a sus hijos gemelos Emme y Max de su matrimonio anterior con Marc Anthony (55) a la relación rehecha. Affleck tiene tres hijos - Violet, Fin y Samuel - con su ex esposa Jennifer Garner (52).

A pesar de los rumores continuos de problemas matrimoniales, los amigos y la familia de Lopez informan que ha mantenido una perspectiva positiva, centrándose en su vida personal y pasando tiempo de calidad con sus hijos. Sin embargo, la perspectiva de una separación ha llevado a informes de que Lopez está explorando nuevas opciones de vivienda en Los Ángeles, mientras que Affleck supuestamente ha seguido adelante con una nueva residencia también.

Lea también: