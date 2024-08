Amadeus Becker No Invitado a la Lista de Invitados de la Boda

- ¿No le envió una invitación a su hijo, Amadeo?

Se informa que Boris Becker (56) tiene la intención de casarse con su pareja Lilian de Carvalho Monteiro (33) en septiembre en Portofino, Italia. Sin embargo, los rumores sugieren que su hijo menor, Amadeus (14), puede no asistir a la ceremonia. Las fuentes afirmaron que Amadeus y su padre estaban de vacaciones en Portugal en ese momento, acompañados por sus otros hermanos, Noah (30) y Elias (24). Lilly Becker, la madre de Amadeus, reveló a la publicación "Bunte" que su hijo no sabía de las nupcias inminentes.

Al enterarse de las noticias, Amadeus estaba "sorprendido" y cuestionó por qué no estaba en la lista de invitados o por qué su padre no lo había informado sobre el evento. Lilly Becker enfatizó que, a los 14 años, Amadeus ya no era un niño y que estos temas deberían haber sido abordados dentro de la familia. Sin embargo, parece que Amadeus ha sido excluido de estas discusiones familiares.

Lilly Becker expresó su esperanza por el bienestar de Boris, pero sintió que tratar a su hijo de esa manera era inapropiado. Expresó curiosidad sobre las personas que podrían objetar la presencia de Amadeus y señaló que su hijo a menudo compartía imágenes de su padre en las redes sociales, destacando su estrecha relación. Lilly Becker expresó su decepción por la aparente falta de apertura y honestidad de Boris hacia Amadeus.

Boris y Lilly Becker se casaron en 2009, pero se separaron en 2018. Su divorcio oficial tuvo lugar en septiembre de 2023.

Anna Ermakova También Excluida

Los susurros sugieren que Amadeus no es el único hijo de Becker que ha sido dejado fuera de la lista de invitados de la boda. Se dice que su hija Anna Ermakova (24), nacida de la aventura de Boris con Angela Ermakova (56), también no asistirá. Los informes afirman que ella solo se enteró de la boda a través de los medios de comunicación, ya que la relación entre el padre e hija ha estado tensa durante mucho tiempo.

Barbara Becker como la Única Ex Invitada

Anna Ermakova, quien no se unió a la familia de Boris en las vacaciones en Portugal, tampoco estaba presente en esa ocasión. Además de Lilian, Noah, Elias y su madre, Barbara Becker (57) estaba presente en el viaje. Barbara parece tener una relación cordial con Lilian, así como con Noah y Elias. Las dos mujeres incluso asistieron juntas a una inauguración de galería en julio. Según "Bild", Barbara es la única de las antiguas parejas de Boris que ha sido invitada a la boda italiana, ya que estuvieron casados ​​entre 1993 y 2001.

