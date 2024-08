- No he estado de vacaciones en 11 años.

El título del segundo álbum de Marina Marx (33) inevitablemente evoca el popular juego de fiesta "Botella y verdad": "Verdad o atrevimiento" es el nombre del trabajo que se lanzará el 16 de agosto. En una entrevista con la agencia de noticias spot on news, la nativa de Baden-Württemberger revela por qué prefirió "atrevimiento" cuando jugaba "Botella y verdad" en su juventud, qué es importante para ella hoy en día y dónde pasará sus primeras vacaciones reales en once años.

¿Cómo surgió el título del álbum?

Marina Marx: Cuando mi equipo de composición de Hamburgo creó la canción "Verdad o atrevimiento", supe de inmediato que quería llamar a mi álbum lo mismo. Esas tres palabras simplemente tienen una imagen directa - picara, corta y pegadiza.

Si tuvieras que jugar "Verdad o atrevimiento" hoy, ¿qué elegirías y por qué?

Marx: Estamos hablando de "Botella y verdad", siempre elegía "atrevimiento" porque siempre esperaba que significara que podría besuquearme. De lo contrario, siempre estoy a favor de la verdad, no hay nada peor que ser engañado.

¿Y con quién te gustaría jugar hoy en día?

Marx: Hoy en día, me gustaría jugar con mis chicas y una botella de vino. En el pasado, mis pandillas de la escuela y un grupo mixto eran mi primera opción.

¿Qué pueden esperar los fans de tu nuevo álbum?

Marx: Una mezcla de pop, rock y country. Mi nuevo sonido de Marina Marx, por así decirlo. Es un regreso a mis raíces. Crecí con música country y luego me enamoré de la música rock. Quería incorporar eso en el álbum upcoming. Las canciones son muy diversas tanto musical como líricamente. Creo que se ha convertido en un álbum muy emocionante y atrevido.

¿Qué canción de tu nuevo álbum está particularmente cerca de tu corazón?

Marx: Hay dos. Una es "Listo o no" - un número de country con letras muy profundas. Es sobre un hombre que perdió su oportunidad de proponerle matrimonio a su gran amor, y su hija que prefiere salir con sus amigos que tomar café con su padre. Luego está mi número de rock punk "Luchadora", un himno para las chicas allí afuera - un número osado pero muy honesto.

También hay un homenaje a Bon Jovi, "It's My Life". ¿Por qué elegiste esa canción?

Marx: Mi equipo y yo pensamos que sería genial hacer una versión en alemán, y así nació "It's my life". Amo las canciones antiguas de Bon Jovi, pero por supuesto, queríamos hacer su mayor éxito, y creo que lo hemos hecho muy bien.

Estuviste de gira con tu colega Kerstin Ott el invierno pasado. ¿Qué memoria destaca?

Marx: Estar en el escenario con Kerstin y cantar "Proud Mary" de Tina Turner. Fue increíble, y como una gran fan de Tina, estoy muy agradecida por ese momento.

¿Podría haber una repetición?

Marx: No hay nada planeado en este momento, pero ¿quién sabe? Estaría dispuesta. Ahora mismo, estoy planeando mi propio concierto en Laupheim - mi ciudad natal, que tendrá lugar en enero. Finalmente podrás ver a Marina con una banda en el escenario de nuevo. Estoy planeando un gran espectáculo con mis propias canciones, algunas cubiertas, y sacaré la showgirl que llevo dentro. ¡Stay tuned!

¿Qué más tienes en tu calendario para este año?

Marx: Really looking forward to my album release and all the live gigs and TV shows I have coming up this year. And I'm also looking forward to a week's vacation at the end of August. I haven't been away for more than four days since 2013, and I'm really craving Italy and the sea.

