- "No hay videojuegos": noticias amargas para los jugadores de baloncesto olímpicos

Dennis Schröder y Franz Wagner estaban en la cancha, abatidos, rodeados por la celebración jubilosa de Francia después de que su sueño olímpico se desvaneciera. Los gritos del gigante de 2.24 metros, Victor Wembanyama, eran los que más dolían a los campeones de baloncesto alemán. La añoranza por la final olímpica quedó insatisfecha para el equipo de Schröder de una manera amarga después de la dramática derrota de 69:73 (33:33).

En lugar de eso, el equipo de la Federación Alemana de Baloncesto luchará por la medalla de bronce el sábado (11:00 a.m.) en París. Sus oponentes serán ya sea las estrellas de la NBA de Estados Unidos o Serbia. "No es un videojuego. No siempre jugamos perfectamente. Somos humanos y aprenderemos de esto", dijo Franz Wagner.

Poco tiempo hasta el partido por el bronce

Francia se vengó de manera impresionante ante 15,000 aficionados eufóricos por su clara derrota en la ronda preliminar en Lille. Schröder fue el máximo anotador alemán con 18 puntos. El entrenador Gordon Herbert, que se va después de tres años, dijo antes de su último partido: "No creo que hayamos jugado nuestro mejor partido. Pero eso es parte del deporte. No nos dimos por vencidos". El canadiense se unirá a FC Bayern después.

En la fase final emocionante, fueron cruciales el resbalón de Franz Wagner y el tiro libre fallido de Schröder. "Eso es duro para nosotros. Merecíamos avanzar a la final. Es una dura pérdida, pero tenemos que recuperarnos rápidamente", dijo Andreas Obst, quien esta vez no tuvo el mismo impacto que en el exitoso partido semifinal del Mundial contra Estados Unidos.

Para el equipo alemán, que experimentó una caída en el rendimiento en la segunda mitad, fue su primera derrota en un partido de torneo desde la semifinal perdida contra España en el Campeonato Europeo de 2022 en casa. El equipo del Mundial del año pasado bajo el entrenador Herbert había ganado el título sin ninguna derrota.

Nowitzki de vuelta en el pabellón

"Para que un equipo alemán se convierta en medallista de bronce del Campeonato Europeo, campeón del Mundo y luego llegue a las semifinales olímpicas - nunca habría pensado que eso era posible", le dijo el legendario Dirk Nowitzki a la agencia de prensa alemana antes del duelo con el anfitrión. En su época, Alemania ganó el bronce en el Mundial de 2002 y la plata en el Campeonato Europeo de 2005. Nowitzki no pasó de la ronda preliminar en los Juegos Olímpicos.

El ex campeón de la NBA también estaba en la primera fila para la semifinal. Vio a un equipo alemán que, a diferencia del partido de cuartos de final contra Grecia, estaba alerta desde el principio. Schröder y Franz Wagner tomaron el control de inmediato y Alemania se fue adelante 11:2. El campeón del Mundial tenía el partido bajo control en el sorprendentemente no vendido pabellón Bercy.

Wembanyama comienza lento

Los franceses, con el pívot de la NBA Rudy Gobert inicialmente en el banquillo como en el partido de cuartos de final contra Canadá, lucharon al principio. La promesa del baloncesto Wembanyama no encontró ritmo y no tuvo puntos ni rebotes en el primer cuarto.

Sin el gigante de 20 años de los San Antonio Spurs, los anfitriones encontraron su ritmo. Alemania tomó el partido demasiado a la ligera, permitiendo que Francia acortara la brecha a dos puntos (16:18). Herbert reaccionó y puso a Nick Weiler-Babb e Isaac Bonga para renovar la energía en la defensa. Al final del primer cuarto, Alemania estaba adelante 25:18.

Defensa de eliminación en ambos lados

Pero Francia era un oponente completamente diferente esta vez que en la clara victoria de 85:71 de Schröder y compañía en Lille hace una semana. Los anfitriones habían dado a los alemanes una lección de baloncesto impresionante. Esta vez, el equipo del entrenador Vincent Collet luchó de vuelta con una defensa dura.

En el ataque alemán, no mucho funcionó en la segunda mitad, con los campeones del mundo solo capaces de anotar ocho puntos. Al descanso, los franceses habían empatado a 33:33, en gran parte gracias a la significativa mejora del 7'2" Wembanyama, quien anotó siete puntos.

Los campeones del mundo lucharon ofensivamente en la segunda mitad, con Franz Wagner, quien había sido espectacular en el primer enfrentamiento con Francia con 26 puntos y dunks espectaculares, apenas capaz de superar la defensa agresiva de los franceses.

Entrando en el cuarto final, Alemania estaba seis puntos atrás, y sus problemas ofensivos continuaron. Liderados por Guerschon Yabusele, Francia se alejó, con Wembanyama anotando un triple para dar a Francia una ventaja de 10 puntos (63:53).

Impulsados por sus aficionados, Francia fue de largo y abruptamente acabó con las esperanzas de Alemania de obtener la medalla de oro. Un intento de remontada liderado por un triple de Franz Wagner en el último minuto no fue suficiente para cubrir la brecha.

"No estoy completamente convencido de que nuestra estrategia ofensiva funcionó en la segunda mitad", reconoció Franz Wagner, "No estoy seguro de que hayamos jugado nuestro mejor partido, pero aprenderemos de esto".

Lea también: