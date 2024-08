- No hay victoria olímpica para el campeón del mundo de baloncesto sólo por el bronce

El sueño dorado de los jugadores de baloncesto alemanes ha estallado de manera amarga. El Campeón del Mundo perdió ante el anfitrión Francia en las semifinales de los Juegos Olímpicos en un partido dramático 69:73 (33:33), perdiendo la oportunidad de llegar a la final. En su lugar, Dennis Schröder y compañía ahora lucharán por la medalla de bronce el sábado (11:00 AM) en París. Sus oponentes serán либо las estrellas de la NBA de EE. UU. o Serbia.

Francia tomó venganza de manera impresionante frente a 15,000 fanáticos eufóricos por la clara derrota en la ronda preliminar en Lille. Dennis Schröder fue el máximo anotador alemán con 18 puntos. El equipo alemán, que experimentó una caída en su rendimiento en la segunda mitad, sufrió su primera derrota en un partido de torneo desde la semifinal perdida contra España en los Campeonatos Europeos de 2022 en casa. El año pasado, el equipo liderado por el entrenador Gordon Herbert ganó el título sin derrotas.

Nowitzki de vuelta en el pabellón

"Que un equipo alemán se convierta en medallista de bronce de la EM, Campeón del Mundo y luego llegue a las semifinales de los Juegos Olímpicos - nunca habría pensado que eso era posible", dijo la leyenda del baloncesto Dirk Nowitzki a la Agencia de Prensa Alemana antes del duelo con el anfitrión. En su época, Alemania ganó el bronce en el Campeonato del Mundo de 2002 y la plata en el Campeonato Europeo de 2005. En los Juegos Olímpicos, no pasó más allá de la ronda preliminar.

Nowitzki también estaba en primera fila para la semifinal. Vio a un equipo alemán que, a diferencia de los cuartos de final contra Grecia, estaba completamente despierto desde el principio. Schröder y Franz Wagner tomaron el control de inmediato, Alemania se adelantó rápidamente 11:2. El Campeón del Mundo inicialmente tenía el partido bajo control en el sorprendentemente no vendido pabellón Bercy.

Wembanyama comienza mal

Los franceses, con el centro de la NBA Rudy Gobert inicialmente solo en el banquillo como en los cuartos de final contra Canadá, no encontraron su ritmo al principio. La promesa del baloncesto Victor Wembanyama no encontró ritmo en absoluto y no tuvo puntos ni rebotes en el primer cuarto.

Sin el gigante de 20 años de los San Antonio Spurs, los anfitriones encontraron su juego. El equipo alemán tomó la tarea demasiado a la ligera por un momento, permitiendo que Francia cerrara la brecha a dos puntos (16:18). Herbert reaccionó y trajo a Nick Weiler-Babb e Isaac Bonga para nueva energía defensiva. Al final del primer cuarto, Alemania estaba arriba 25:18.

Dura defensa en ambos lados

Sin embargo, Francia fue un oponente completamente diferente esta vez que en la clara victoria de 85:71 para el equipo alemán al final de la ronda preliminar en Lille. Hace una semana, los anfitriones habían dado a Schröder y compañía una lección memorable. Esta vez, el equipo liderado por el entrenador Vincent Collet respondió con defensa dura.

En el ataque alemán, ya no funcionaba mucho, con el Campeón del Mundo solo anotando ocho puntos en el segundo cuarto. Al descanso, los franceses habían igualado 33:33, también gracias a que Wembanyama mejoró significativamente y anotó siete puntos.

Lucha ofensiva para el Campeón del Mundo

Después del descanso, el equipo alemán continuó luchando ofensivamente. Franz Wagner, que había sido espectacular en el primer duelo con Francia con 26 puntos y mates espectaculares, apenas podía pasar contra la defensa agresiva de los franceses.

Con una ventaja de seis puntos, fueron al cuarto final, donde las luchas ofensivas del equipo alemán continuaron. Impulsados por el Energizer Guerschon Yabusele, Francia se alejó aún más, con Wembanyama anotando un triple para una ventaja de 10 puntos (63:53).

