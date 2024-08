- No hay ninguna grabación del autor de Solingen hasta ahora.

Tras el trágico incidente de apuñalamiento en Solingen, aún no se ha obtenido ninguna prueba visual clara del presunto agresor. Se ha establecido una plataforma de denuncias, y se ha recibido una gran cantidad de información, según el jefe de policía de Düsseldorf, Thorsten Fleiß. Sin embargo, el proceso de revisión continúa, por lo que aún no podemos publicar una imagen definitiva del culpable, ya que aún no se ha atribuido definitivamente. Si se le presiona sobre la existencia de alguna grabación del sospechoso, en este momento tendría que responder negativamente.

En una animada fiesta del viernes por la noche en Solingen, tres personas perdieron la vida debido a una oleada de apuñalamientos. Un posible culpable sigue sin ser encontrado.

