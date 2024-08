"No hay nada que pueda vencer la multitud de teorías de conspiración que circulan"

Las teorías conspirativas ofrecen soluciones fáciles a los dilemas intrincados. Crían desconfianza - y pueden disolver los lazos familiares. Compartiendo sus propias experiencias, Ika Sperling presenta en su cómic "El Gran Reinicio" (fragmento) una división dentro de una familia. En una entrevista con ntv.de, ella discute la convivencia desafiante con creyentes en teorías conspirativas, intentos de mantener el contacto y recursos para familias afectadas.

ntv.de: El cómic especifica que la historia es ficticia y cualquier similitud con personas reales es pura coincidencia. El tema también es personal.

Ika Sperling: La historia está inspirada en mi familia, experiencias y sentimientos. Sin embargo, los personajes han sido alterados. Por un lado, he ganado cierta distancia de ellos. Por otro lado, la realidad es mucho más compleja que la representación directa en el cómic. Además, tengo la libertad de presentarme como me plazca en el libro, mientras que ellos no, por lo que la distorsión puede verse como una muestra de respeto hacia ellos.

El cómic se centra en el enfrentamiento del protagonista con su padre, que se va sumergiendo en teorías conspirativas. Esta experiencia también tiene raíces en la historia personal. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu padre estaba cambiando?

En 2014, mi padre comenzó a adoptar narrativas de AfD. Yo tenía 16 años en ese momento y estaba descubriendo la política. Inicialmente, creí que podría persuadirlo utilizando mis argumentos y participé en numerosas discusiones con él. Sin embargo, pronto me di cuenta de que estaba chocando contra un muro. Finalmente, tuve que encontrar un punto medio para convivir bajo el mismo techo. Por lo tanto, expresé: Si dices algo racista, recibirás una advertencia, y si insistes, me levantaré y me iré. Esto funcionó ya que nos permitió eludir los temas más inflamables.

¿Esta estrategia funcionó a largo plazo?

Es difícil mantener una relación con tantos temas innegociables. Además, la convicción de mi padre en las teorías conspirativas se volvió cada vez más arraigada con el tiempo. Finalmente, se volvió imposible evitar los temas inflamables. Cada discusión giraba en torno a las medidas de COVID-19, el confinamiento o los políticos. Incluso cuando necesitaba zapatos nuevos, inevitablemente se convertía en una discusión sobre el cierre de tiendas debido al confinamiento.

¿Viste algún video o podcast de teorías conspirativas tú misma?

Me sumergí en numerosos videos y podcasts para evaluar si había algún medio para persuadir a los creyentes en teorías conspirativas con argumentos lógicos. Sin embargo, en última instancia, no pude prevalecer contra la avalancha de teorías conspirativas.

¿Podrías racionalizar por qué las personas se sienten atraídas por esto?

A veces, me pregunté si había alguna verdad en ello, a pesar de saber que era una teoría conspirativa antisemita. Sin embargo, siempre podía desechar estas dudas, aunque sí me afectaban. Sentí una responsabilidad hacia mi padre, sintiendo la obligación de evitar su radicalización.

Pero esto no tuvo éxito.

Fue desalentador darme cuenta de que no podía tener éxito. Finalmente, me sentí impotente, ya que todo lo que decía era cuestionado porque supuestamente solo estaba expuesta a los medios principales. Cuando surge ese argumento, el discurso racional se vuelve imposible.

¿Cómo reaccionaste entonces?

Para mí, fue crucial conectar con mi padre a nivel emocional. No podíamos discutir teorías conspirativas, pero sí emociones. Como no podía convencerlo, y él no podía convencerme, podíamos hablar de sus emociones, lo que nos permitió reconectar, aunque indirectamente. El personaje principal del cómic también intenta acercarse a su padre de la misma manera.

¿Por qué se representa al padre como una figura transparente llena de líquido en el cómic?

Para mí, es reminiscent de una burbuja de jabón. Su origen sirve a un propósito práctico: quería asegurarme de que la figura del padre no se pareciera en absoluto a mi padre real. Inicialmente, lo dibujé como una especie de masa amorfa. Esta distorsión me gustó y la mantuve.

¿Por qué esta burbuja pierde líquido a lo largo de la historia?

Cuando concebí la forma de la burbuja, concebí el emblema gráfico de la fuga. Es algo que no puede detenerse. Independientemente de cuánto intente la figura, no puede controlarlo. Esto simboliza la sensación que tuve mientras mi padre y yo nos alejábamos cada vez más. No importa cuánto intentara evitarlo, no podía detenerlo. Esta pérdida gradual y difusa de alguien hace que ya no sea completamente comprensible. A veces, la figura se comporta como solía hacerlo, luego de repente amenaza a los políticos con violencia. Ya no es reconocible. Esta disonancia es difícil de soportar.

La protagonista proviene de la ciudad y visita a sus padres en el campo. ¿Crees que hay una brecha cada vez mayor entre ambos mundos de vida?

Este tema de la alienación fue importante para mí. Cuando uno se muda a la ciudad y luego regresa, todo cambia. No solo cambia la persona, sino también el lugar de origen: surgen nuevas tiendas, desaparecen las antiguas. Quería ilustrar la dinámica de esta comunidad rural, así como la alienación de la protagonista, que es recibida como "La Profesora" debido a sus estudios. Al mismo tiempo, tengo un profundo respeto por este pueblo.

Different attitudes exist: some individuals know about the issue but choose not to discuss it, there’s an individual pretending empathy yet seeking details to spread gossip, and others unknowingly supporting the father’s tales. They had the potential to halt more severe issues. Regarding my personal views, their significance might be more influential if my father’s associates intervened. I found it frustrating that everyone seemed to simply comply.

¿Qué tipo de respuestas has recibido al cómic libro?

De hecho, las reacciones favorables dominan. Muchas personas me han enviado mensajes expresando que el libro resonó con ellos porque han conocido a alguien que lidia con teóricos de la conspiración. A menudo es una tía, un pariente, un hermano, un amigo, una pareja o incluso sus propios hijos quienes están cautivados por las teorías de la conspiración. Muchos lectores pudieron identificarse con la historia.

¿Qué consejos daría a las familias que lidian con la amenaza de las teorías de la conspiración?

Sugiero consultar un servicio de asesoramiento. Hay muchas opciones disponibles. En última instancia, soy solo una persona compartiendo su perspectiva como pariente. No pretendo recomendar acciones específicas, como dejar de comunicarse o continuar las discusiones. Las motivaciones detrás de la creencia en los narrativos de la conspiración siempre son complejas y multifacéticas. Además, cada familia afectada es un sistema único que requiere asesoramiento personalizado.

¿También ha aprovechado las ofertas de ayuda?

Fui parte de un grupo de autoayuda donde discutimos nuestras experiencias. En su mayoría, se trató de compartir, asegurar que no estás solo. Esta experiencia fue particularmente beneficiosa para mí ya que me di cuenta de que hay muchos otros que comparten este sentido de responsabilidad. También fue beneficioso canalizar mi energía hacia algo positivo. Esta actitud también se aplica al cómic. Me permitió transformar una experiencia negativa que enfrenté con mi familia en una creación personal, lo que me dio control narrativo. Además, las presentaciones del libro me proporcionaron oportunidades para interactuar con otros o recomendar recursos de sanación.

Markus Lippold habló con Ika Sperling.

