- No hay medalla para Weber - Nadeem gana

Lanzador de jabalina Julian Weber no logró ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de París. El alemán de 29 años de Mainz lanzó 87.40 metros y tuvo que conformarse con el sexto lugar. El oro fue para Arshad Nadeem de Pakistán, cuyo lanzamiento de jabalina estableció un récord olímpico de 92.97 metros. Neeraj Chopra de India, campeón olímpico de Tokio y mundial, obtuvo el segundo lugar con un lanzamiento de 89.45 metros. Anderson Peters de Granada, el ex campeón mundial, ganó el bronce con un lanzamiento de 88.54 metros. Max Dehning de Leverkusen no logró clasificarse.

Hasta ahora, la Asociación Alemana de Atletismo ha ganado dos medallas de plata en Saint-Denis - a través del decatleta Leo Neugebauer y la saltadora de longitud Malaika Mihambo.

Weber, quien había ganado la plata en los Campeonatos Europeos de Roma dos meses antes, clasificó fácilmente para la final en Saint-Denis con un lanzamiento de 87.76 metros. Después de terminar cuarto en los dos últimos Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, Weber entró en la final como candidato a medalla.

Weber lanzó la jabalina a una prometedora distancia de 87 metros en su primer intento, pero pisó la línea. Sus competidores lo hicieron mejor.

Nadeem sorprendió a la competencia temprano con un récord olímpico en la segunda ronda, Weber contraatacó con 87.33 metros y se colocó en tercer lugar, pero rápidamente perdió esa posición en la alta calidad de la competencia.

Chopra y Julius Yego de Kenia, que fue segundo en Rio 2016 detrás de Thomas Röhler, también lanzaron cerca de 90 metros, al igual que el campeón europeo Jakub Vadlejch. Pero nadie pudo acercarse al gran lanzamiento de Nadeem - ni siquiera Weber, quien lo intentó todo.

