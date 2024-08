- No hay encuestas de miembros en el SPD

Antes de la reelección del comité ejecutivo estatal del SPD en Sajonia-Anhalt no habrá encuesta de miembros. El comité ha rechazado con mayoría una solicitud correspondiente, como anunciaron los Socialdemócratas en internet.

Después del mal desempeño en las elecciones locales y europeas de junio, varios miembros habían pedido un reinicio del partido, con llamadas a cambios personales también siendo escuchadas.

Sin embargo, el comité ejecutivo estatal ya había acordado un procedimiento para una encuesta de miembros en caso de aplicaciones competitivas para la presidencia estatal antes de las elecciones. La fecha límite para las aplicaciones se había establecido como el 1 de mayo de 2024. Para entonces, solo los dos presidentes estatales del SPD, Juliane Kleemann y Andreas Schmidt, habían aplicado. Por lo tanto, ahora no habrá encuesta de miembros. "Participación genuina" de los miembros ya no puede garantizarse, se indicó en el sitio web de los Socialdemócratas.

Sin embargo, esto no significa que no puedan haber still counter-candidates for Kleemann and Schmidt. "Una candidatura para la presidencia estatal sigue siendo posible en la conferencia estatal del partido en octubre", se indicó.

