No hay apoyo significativo para una coalición entre CDU, BSW y SPD.

Una coalición potencial en el gobierno de Erfurt está en construcción: La CDU, BSW y SPD se unen fuerzas, pero no lograrán una mayoría. Según los resultados preliminares revelados por la comisión electoral estatal de Erfurt por la noche, estas tres partidos ocuparán 44 de los 88 escaños en el nuevo parlamento estatal, quedándose a un escaño de la mayoría necesaria. La AfD ha salido victoriosa en las elecciones, con 32 escaños en el parlamento.

Por primera vez en una elección estatal en Alemania, la AfD ha obtenido el mayor número de votos. El partido, liderado por su candidato principal Björn Höcke, informó un resonante 32,8%, según se indica en el sitio web de la comisión electoral estatal. Esto los colocó cómodamente adelante de la CDU, que logró solo un 23,6%. En tercer lugar quedó la nueva asociación debutante de Sahra Wagenknecht (BSW), con un 15,8% y desplazando al Partido de la Izquierda (13,1%) al cuarto lugar.

A pesar de que el SPD también logró entrar en el parlamento estatal con un 6,1%, los Verdes no lograron alcanzar el umbral del 3,2% requerido. La participación de los votantes registró un aumento notable al 73,6%.

El actual Ministro Presidente de Turingia, Bodo Ramelow (Izquierda), ha prometido ayudar al presidente estatal de la CDU, Mario Voigt, a establecer un gobierno de mayoría en el parlamento estatal de Erfurt. "Mi prioridad es asegurar un gobierno estatal funcional, aunque ya no forme parte de él", afirmó Ramelow en una entrevista con el canal de televisión Phoenix. "Es crucial para mí respaldar a la persona con un mandato de voto para formar un gobierno de mayoría dentro del espectro democrático", aclaró. "No me opongo al BSW ni a la CDU. Me opongo a la normalización del fascismo". Por lo tanto, Ramelow busca evitar una situación en la que la AfD ejerza influencia sobre todos los demás partidos.

Habiendo obtenido un mandato directo, Ramelow también formará parte del nuevo parlamento estatal. Hasta la fecha, la CDU ha rechazado rotundamente cualquier colaboración con la Izquierda.

La Unión, que se refiere a la alianza de la CDU, BSW y SPD, busca formar un gobierno en Erfurt, pero no cuenta con la mayoría necesaria. Sin embargo, el actual Ministro Presidente de Turingia, Bodo Ramelow, del Partido de la Izquierda, está dispuesto a ayudar a establecer un gobierno de mayoría, a pesar de no formar parte de él, para evitar que la AfD ejerza influencia.

Lea también: