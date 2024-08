- No hay acuerdo sobre la competencia para el cultivo de cannabis

El ping-pong burocrático entre el Senado de Berlín y los distritos en relación con la implementación de la cannabis sigue sin resolverse. A pesar de que la ley federal lleva cuatro meses y medio en vigor, sigue sin estar claro quién en la ciudad tomará decisiones sobre las solicitudes de los llamados "clubes sociales" que desean cultivar marihuana. En una reunión del Consejo de Alcaldes de Distrito, a la que también asistió la Secretaria de Estado de Salud Ellen Haußdoerfer, no se llegó a un acuerdo sobre este tema, según anunció la administración de salud del Senado. No hay una decisión final sobre quién será responsable del procesamiento de los procedimientos de licencia y el control de las asociaciones de cultivo en Berlín a largo plazo.

Esta cuestión ha sido discutida durante meses en todos los niveles. Según la administración de salud, hay dos opciones: la primera implicaría que los doce distritos son responsables, con uno de ellos liderando para todos los demás. La segunda opción implicaría una responsabilidad central de la Oficina Estatal de Salud y Asuntos Sociales (Lageso).

Se necesita más tiempo para el cambio legal

La Secretaria de Estado Haußdoerfer señaló que se necesitaría un cambio legal para la opción de Lageso. "Sin embargo, un cambio legal de este tipo llevaría más tiempo que una implementación unificada por los distritos, que ya tienen perfiles de tareas correspondientes. Ahora esperamos una respuesta oportuna y vinculante de los distritos para avanzar en el proceso".

Haußdoerfer enfatizó: "No estamos en un vacío legal". Hasta que se establezca el requerido "decreto de autoridad competente" a nivel estatal, las asociaciones de cultivo pueden presentar sus solicitudes de permiso a los distritos, explicó.

Sin embargo, esto no ayuda a los clubes de cannabis. Tales solicitudes no se están procesando en este momento, ya que los distritos han anunciado de manera unánime. Según un portavoz de la oficina del distrito de Pankow, los jefes de las oficinas locales de orden público han acordado aceptar solicitudes, pero no procesarlas, sino "suspenderlas temporalmente debido a la falta de regulación de competencia suficiente".

Desde el 1 de abril, la posesión de ciertas cantidades de cannabis, el cultivo privado y el consumo de la droga en público están permitidos a nivel nacional para personas mayores de 18 años bajo ciertas condiciones. No se pueden llevar más de 25 gramos en público, ni almacenar más de 50 gramos en casa. Se permiten tres plantas en la zona de vida. Desde el 1 de julio, los clubes de cannabis han podido presentar solicitudes de permiso, pero en Berlín, no se está recibiendo ninguna respuesta por el momento.

