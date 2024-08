- No hay actualizaciones sobre el viejo Airbus del Parque Animal después de cuatro semanas de silencio

La disputa en curso sobre el traslado prohibido de un avión retirado al Parque Serengeti en el área de South Heath no ha avanzado. En respuesta a un juicio en el Tribunal Administrativo de Hannover, el juez otorgó más tiempo debido a numerosos temas pendientes, según compartió el dueño del Parque Serengeti, Fabrizio Sepe, con sede en Hodenhagen. La situación parece estancada - "No he sabido nada en cuatro semanas". Sin embargo, Sepe mantiene la esperanza, centrándose en el traslado de un antiguo submarino U17 de 350 toneladas desde Kiel al Museo Técnico de Sinsheim en Baden-Württemberg, que pasó por áreas de conservación de la naturaleza.

Nuevo local de comida en camino

El Parque Serengeti adquirió el Airbus "Kurt Schumacher" de las fuerzas armadas alemanas para transformarlo en un establecimiento de comidas. Anteriormente, transportaba a personal militar y sus familiares a Hannover. El plan inicial era transportar el fuselaje del avión a través de una ruta de 50 kilómetros desde el aeropuerto hasta Hodenhagen durante el verano de 2022. Las alas y el timón separados ya habían sido transportados al parque.

La Región de Hannover rechazó la apelación del parque para una exención de conservación de la naturaleza para el transporte de vehículos en noviembre de 2023. Esto llevó a la prohibición del transporte del fuselaje del Airbus A310 desde el aeropuerto de Hannover en Langenhagen a través de un área protegida hasta el parque. La ruta planeada abarca aproximadamente 1,8 kilómetros a través de esta tierra protegida.

Solicitud de nueva discusión con la Región de Hannover

Sepe ha solicitado una nueva reunión con la Región de Hannover, actualmente a la espera de su respuesta. El parque enfrenta dificultades sin su tercer restaurante esperado, enfatizó.

Según declaraciones anteriores de la región, el parque debe proporcionar evidencia de que el transporte no causará daños - o, en su lugar, la región debe grant una exención de la regla de prevención de daños. Un transporte de vehículos de esta magnitud no es compatible con las regulaciones existentes.

Las fuerzas armadas alemanas poseían originalmente el Airbus "Kurt Schumacher", que ahora está siendo transformado en un establecimiento de comidas por el Parque Serengeti.

A pesar de enfrentar desafíos en el traslado de otras exposiciones debido a problemas de conservación de la naturaleza, el antiguo submarino U17 de las fuerzas armadas alemanas fue trasladado con éxito al Museo Técnico de Sinsheim.

