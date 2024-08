- ¿No estás muerto hace mucho tiempo?

Brechas de conocimiento oscuras, falta de aliento debido a un pene de agua y una sólida rebelión contra los mandos: El campamento de la selva de RTL está de vuelta en la pantalla. En el primer episodio de la nueva temporada, publicado el jueves en el servicio de streaming RTL+, fue negocio como siempre con alta emoción y ruido ensordecedor. En el centro del alboroto, las lágrimas y los gritos estaba el ex actor de "Köln 50667" David Ortega, quien acusó a sus compañeros de acoso ("¡Eres un deshonor!"). Ellos respondieron con una especie de levantamiento ciudadano contra el hombre de 38 años con barba.

Pero retrocedamos: Esta nueva temporada no es una edición regular del reality show, sino especial. La ocasión es el 20º aniversario del programa, que se estrenó en 2004. Muchas cosas son diferentes esta vez. RTL no está emitiendo el formato al principio del año, sino en el verano. El lugar no es Australia, sino Sudáfrica. El programa no es en vivo, sino grabada con antelación. Y: Todos los campistas son personas que han aparecido en temporadas anteriores. "Leyendas", como RTL los llama.

Luchando por comida y dignidad están personas como la presentadora Giulia Siegel (49), el actor Winfried Glatzeder (79), el ex futbolista Thorsten Legat (55) y la estrella de la realidad Gigi Birofio (25). Y, por supuesto, David Ortega, quien dejó su temporada temprano en 2016 y ahora se ve notablemente diferente. Su cabello corto de antes ha sido reemplazado por una melena suave y una barba druídica.

De manera similar llamativa es su comportamiento en el campamento poco después de mudarse. Por ejemplo, se sienta junto a un rollo de papel higiénico junto a la fogata por la mañana temprano, divagando sobre programas de televisión infantiles y leopardos. De repente, pregunta a la veterana de la realidad Kader Loth (51) si nació en Alemania. Ella responde somnolienta y molesta: "¡Ni siquiera sé dónde estoy ahora!" Un preludio de mayores desacuerdos.

Porque inexplicablemente, Ortega es nombrado entonces el llamado líder del equipo. No un cargo honorario, sino generalmente entendido como poder legislativo, ya que el líder del equipo organiza el campamento de la selva.

Este aumento de poder, combinado con la existing escepticismo de sus colegas (Gigi: "Es un poco raro. No es que esté durmiendo y luego él viene por la noche."), lleva a la escalada. Como a menudo ocurre, el argumento se intensifica sobre el tema del veganismo. En la primera gran prueba conjunta, los campistas tienen que tragar todo tipo de cosas asquerosas de nuevo. Mientras Sarah Knappik (37) se bebe varios vasos de estómago de cabra purificado y parece que acaba de salir de una audición para una película de zombis, Ortega se niega. En su lugar, se refiere a los diez mandamientos.

Luego siente que sus colegas no toman en serio su veganismo. El hombre que aún se llama a sí mismo un "gran político de la paz" grita a sus colegas: "¡Avergüenzaos de vosotros mismos!" El resultado: Se celebra una reunión espontánea que destituye a Ortega como líder del equipo. Mola Adebisi (51) tiene que dar el mensaje y comienza la conversación como un jefe de departamento que tiene que despedir a alguien con un trasfondo en comunicación no violenta. A Ortega le dice: "También necesitas una actualización general". No sirve para calmar el conflicto.

Para aquellos que encuentran todo esto ya demasiado conflictivo, la selva también ofrece diversión - especialmente con Kader Loth. La reina de la televisión basura ("Soy una de las personas más serias de Alemania.") se encuentra en una situación incómoda al tener que saludar a Winfried Glatzeder, el antiguo "Belmondo del Este", lo que claramente le cuesta. "Winfried... Glatzer", dice. "Pero pensé que ya estabas muerto hace mucho tiempo." Recuerda su éxito cinematográfico "La leyenda de Paul y Paula" como "Paula y Paulina".

Mientras tanto, el reality star Gigi Birofio no puede contrabandear cigarrillos en el campamento en sus pantalones, cerca de sus glúteos. Sin embargo, más tarde eructa ruidosamente frente a la presentadora Sonja Zietlow, recordando una escena de su temporada de 2023. El término "leyenda de la selva" tiene muchas matices.

El ex futbolista Thorsten Legat experimenta un momento dramático durante la prueba de comida, donde está masticando pequeños trozos de pene de agua buffalo. Pronto se pone rojo y varios campistas y la presentadora Sonja Zietlow corren a palmearle la espalda. "No podía respirar", explica Legat más tarde, visiblemente conmovido. La comida asquerosa se le había atascado en la garganta.

Lo que aún no se ha visto: la candidata de la realidad Elena Miras (32), que se anunció como participante pero aún no ha aparecido. Según RTL.de, se unirá más tarde al grupo de la selva como una sorpresa. También se vio a Sonja Zietlow como la única moderadora durante la mayor parte del programa. El co-moderador Jan Köppen tenía fiebre en el momento de la grabación y tuvo que descansar.

