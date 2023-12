No es una buena situación": Cómo reaccionó el mundo después de que Novak Djokovic haya vuelto a anular su visado

El Ministro de Inmigración australiano, Alex Hawke, optó por cancelar de nuevo el visado de Djokovic para proteger al país durante la pandemia, y las esperanzas del número 1 del mundo de permanecer en Australia penden de un hilo.

Tras conocer la última decisión de Hawke, el tenista británico Andy Murray declaró que la situación actual es lamentable para todas las partes implicadas e instó a las autoridades a llegar a una conclusión rápida.

"No es una buena situación. No voy a empezar a dar patadas a Novak mientras está en el suelo", declaró Murray a la prensa el viernes. "Es desafortunado que haya acabado en este tipo de situación.

"Sí, sólo quiero que obviamente se resuelva. Creo que sería bueno para todos que así fuera. Parece que se ha alargado durante mucho tiempo".

Murray, tres veces campeón de Grand Slam, alcanzó el viernes su primera final en el ATP Tour desde 2019 tras vencer al estadounidense Reilly Opelka, cuarto cabeza de serie, en el Sydney Tennis Classic.

El escocés dice que la saga antes del primer grand slam del año no fue una buena imagen para el deporte.

"No es bueno para el tenis, no es bueno para el Abierto de Australia, no es bueno para Novak", añadió Murray.

Es malo para el deporte

Muchos en Serbia, donde menos del 60% de la población adulta está vacunada actualmente, siguen apoyando a su héroe nacional, que siempre había optado por mantener en privado su estado de vacunación.

El ex tenista serbio y amigo de Djokovic, Viktor Troicki, dijo a Scott Mclean, de CNN, que la última decisión era "chocante" e "injusta".

Troicki ha jugado muchos partidos de dobles junto a Djokovic y dice que el 20 veces campeón de Grand Slam se mantiene mentalmente fuerte en medio de la atención mundial.

"Ya ha habido durante 10 días mucha especulación y muchas decisiones diferentes tomadas por el gobierno australiano y la ley australiana", dijo.

"Hay mucha confusión. Creo que es más que obvio que se trata de algo político y que no tiene nada que ver con el deporte, lo cual es realmente triste."

"Es realmente chocante, es malo para el deporte, es malo para el tenis y supongo que también es malo para Australia".

Su compatriota Janko Tipsarevic, ex jugador serbio que alcanzó el número 8 del mundo en su carrera, tampoco se ha dejado impresionar por lo sucedido.

"Vergüenza tóxica para todos y cada uno de los implicados en este proceso", tuiteó.

La culpa es de todos

En medio de las críticas de los seguidores de Djokovic, el primer ministro australiano, Scott Morrison, afirmó que la decisión de Hawke sirvió para proteger a Australia durante la pandemia.

"Tengo entendido que, tras una cuidadosa consideración, el ministro ha tomado medidas para cancelar el visado del Sr. Djokovic por motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo", dijo.

"Esta pandemia ha sido increíblemente difícil para todos los australianos, pero nos hemos mantenido unidos y hemos salvado vidas y medios de subsistencia".

Sin embargo, la decisión fue criticada por el ex Primer Ministro Kevin Rudd, quien dijo que el gobierno de Morrison había estado actuando políticamente, distrayendo al público de otros asuntos domésticos.

"¡Qué sorpresa! Morrison's govt cancels #Djokovic's visa to win the weekend media cycle - showing us all how hairy chested he is", tuiteó Rudd el viernes.

"¿Por qué demonios emitieron el visado en primer lugar? Una gran distracción política de los estantes vacíos y la escasez nacional de boosters y RATs".

Mientras muchos en todo el mundo tomaban partido, el analista de tenis Darren Cahill, que ha entrenado a algunos de los mejores jugadores del mundo, dijo que cada uno debería asumir su parte de culpa.

"Aquí la culpa es de todos", tuiteó. "Ha sido un desastre. Novak, TA, Vic Gov, Federal Gov.

"Debería haber sido una regla dura entrar en este país teniendo en cuenta lo que la gente ha sido thru [sic].

"Vacúnate y ven a jugar al AO, o si no tal vez nos veamos en el 23. No hay margen de maniobra".

Las autoridades australianas volverán a detener a Djokovic el sábado, tras revocarle el visado.

Su caso para permanecer en Australia se verá el sábado ante el Tribunal Federal del país tras una vista de emergencia ante el juez Anthony Kelly en el Tribunal Federal de Circuito y Familia el viernes.

El Tribunal Federal de Australia es un órgano superior al tribunal que presidía Kelly.

Hannah Ritchie, Jessie Yeung y Adam Renton, de CNN, han contribuido a la información.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com