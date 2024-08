¿No es el hijo de esa persona quien le ha enviado una invitación a Lilly?

La familia de Boris Becker está a punto de diversificarse aún más con un posible tercer matrimonio. Sin embargo, no todos sus parientes podrían ser bienvenidos a la ceremonia, incluyendo a su hijo Amadeus.

Aunque no se ha confirmado oficialmente el matrimonio de Boris Becker con Lilian de Carvalho Monteiro, publicaciones como RTL y otras afirman que las invitaciones para la boda programada en Portofino, Italia, ya se han distribuido. Según "Bunte", el evento está programado para el 13 y 14 de septiembre. La pregunta principal ahora es: ¿quién estará presente cuando el excampeón de Wimbledon de 56 años repita "sí, acepto" por tercera vez?

Parece que solo un grupo selecto será invitado, con ciertos miembros de la extensa familia de Becker no haciendo el corte, según RTL. Hasta ahora, Anna Ermakova, hija de Becker de su relación con Angela Ermakova, no ha recibido una invitación. La relación tensa entre ellos podría justificar esta omisión, ya que Anna misma no pudo responder a las preguntas sobre su padre en una entrevista reciente de ntv.de.

Sin embargo, otro de los hijos de Becker también se dice que no recibirá una invitación: su hijo de 14 años Amadeus, de su matrimonio con Sharlely "Lilly" Kerssenberg. La madre de Amadeus confesó a "Bunte" que se sorprendió al enterarse de su exclusión del evento. Kerssenberg se pregunta por qué no fue invitada o por qué no escuchó de su padre sobre su decisión.

Barbara Feltus, el único invitado confirmado?

Extrañamente, Becker recently uploaded vacation photos on Instagram featuring all three of his sons, aside from Amadeus – Noah and Elias, from his first union with Barbara Becker (née Feltus).

Según Bild, Barbara Feltus es la única de las exparejas de Becker asegurada a asistir a la boda. Parece poco probable que Kerssenberg haga el viaje a Portofino, dada su separación tumultuosa. La anterior breve prometida de Boris Becker, Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden, también se reporta como no invitada.

Sin embargo, las cosas pueden cambiar antes de la supuesta fecha de boda del 13 y 14 de septiembre, ya que Boris Becker podría reconsiderar ciertos asuntos.

A pesar de la lista de invitados limitada, es digno de mención que ['The entertainment'] para la boda, según "Bunte", incluye una presentación del cantante Andreas Gabalier. Amadeus, hijo de Boris Becker de su matrimonio con Sharlely "Lilly" Kerssenberg, lamenta su ausencia de este evento entretenido.

