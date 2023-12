'No eres, no puedes, y yo siempre fui, puedo y lo haré': Isha Johansen en su ascenso a los pasillos del poder de la FIFA

"La historia de Sierra Leona gira en torno a los niños soldado", explica Johansen a Alex Thomas, de CNN Sport. "Detalles realmente espantosos sobre lo que ocurrió durante la guerra.

"Pensé que a través del lenguaje del fútbol y del poder del fútbol, podría cambiar esa narrativa".

Como funcionaria del fútbol, Johansen ya ha tenido una carrera llena de acontecimientos: es la presidenta de la Asociación de Fútbol de Sierra Leona desde hace mucho tiempo, tras su elección en 2013.

Durante ese tiempo ha tenido que lidiar con el ébola, Covid-19, ataques de pánico y encarcelamiento, por cargos de corrupción de los que posteriormente fue absuelta.

En un sector históricamente dominado por los hombres, no ha sido un camino fácil.

En 2004 fundó F.C. Johansen para ayudar a los niños de las calles de Freetown.

"No conocía las estructuras políticas", recuerda. "No sabía lo que era labrarse una carrera como administrador futbolístico hasta llegar a ser presidente de la FA o algo parecido, por no hablar de la FIFA".

"Se trataba simplemente de niños desplazados como consecuencia de la guerra en el barrio, y todo lo que yo quería hacer era sacar a estos chicos de las calles por la noche, llevarlos a casa, donde deberían estar, sacarlos de las calles por la mañana y, durante el día, ponerlos en la escuela, donde deberían estar".

"Para mí, era muy obvio que vivían y soñaban para su fútbol... así que ése era mi enfoque, y eso era todo lo que me importaba".

Fue durante la visita de David Beckham a Sierra Leona como embajador de buena voluntad de UNICEF en 2008 cuando Johansen intuyó la posibilidad de convertir los sueños en realidad.

"Que David Beckham viniera a Sierra Leona y que estos chicos lo conocieran vistiendo la camiseta del FC Johansen con el número siete, Beckham, todo eso fue un momento increíble para nosotros.

"Los niños estuvieron increíbles y entonces me di cuenta de que, ¿sabes qué? Esto es tan poderoso que podríamos cambiar nuestra historia a lo grande, a lo grande".

El F.C. Johansen, que entró en la segunda división del país, fue ganando protagonismo y viajó al extranjero para competir en torneos internacionales como la Copa de Suiza sub-16, que ganó en 2011, derrotando al Liverpool en la final.

De vuelta a casa, la forma doméstica del club lo elevó a la Premier League nacional, y los jugadores fueron invitados a pruebas en los principales clubes ingleses Chelsea, Liverpool y Manchester City.

"Se convirtió en una gran realidad", afirma Johansen. "Y creo que fue entonces cuando caí en la cuenta de que, ya sabes, creo que puedo hacer algo realmente grande por mi país a través del fútbol".

Plumas alborotadas

En 2013, Johansen se presentó a las elecciones presidenciales de la Asociación de Fútbol de Sierra Leona. Ahora admite que fue una estratagema para irritar a los hombres del fútbol, pero después de que un comité respaldado por la FIFA descalificara a todos sus oponentes -dos por vínculos con la industria del juego y otro por no cumplir un requisito de residencia-, ganó sin oposición.

Echando la vista atrás, reconoce que carecía de los conocimientos suficientes para el cargo, ya que, en su opinión, sólo había dirigido un proyecto humanitario. Pero incluso una administradora experimentada habría tenido dificultades ante los retos a los que se enfrentaba.

"Mi mandato ha estado plagado de todo tipo de situaciones y retos", admite Johansen.

"El ébola fue un reto enorme, y realmente nos hizo retroceder más de dos años".

Mientras tanto, Johansen encontraba oposición en la jerarquía del fútbol sierraleonés, incómoda con la idea de que una mujer estuviera al mando.

Defensora de la buena gobernanza en este deporte, Johansen afirma que la gente de la "familia del fútbol" se oponía a ella, sencillamente porque no querían que el fútbol fuera gobernable.

"Mi idea es aportar integridad al fútbol", afirma. "Mi idea de crecimiento y desarrollo no encaja con la suya. Es triste, porque no somos diferentes de otros países que tienen el mismo tipo de problemas".

"Creo que llega un momento en el que hay que poner un límite y dar prioridad al país. Puede que no te guste Isha. Puede que a Isha no le guste la otra parte. Pero si hay una fórmula que funciona para el desarrollo de un país, entonces sigámosla.

"En mi país llevamos 30 o 40 años de declive en la gobernanza del fútbol y en el crecimiento. No estamos donde deberíamos estar. Olvídate de todas las demás complejidades del ébola o las inundaciones o lo que sea. Nosotros, como familia del fútbol, no hemos sido capaces de crecer y alcanzar lo que deberíamos simplemente por las luchas internas".

Las divisiones quedaron al descubierto en 2016, cuando Johansen fue detenida acusada de corrupción, junto con su vicepresidente y su secretario general.

En una larga saga jurídica y política, la FIFA, el organismo rector del deporte, se negó a aceptar la destitución que acompañaría a su procesamiento, y suspendió a Sierra Leona del fútbol mundial, alegando injerencias gubernamentales.

La suspensión sólo se levantó tras la absolución de Johansen de todos los cargos y su restitución como Presidenta de la SLFA.

"Fue una época muy solitaria y aterradora", recuerda Johansen, señalando cómo fue arrestada y detenida cuando se encontraba mal de salud, mientras su marido y su hijo estaban fuera del país.

"Hubo otros momentos muy aterradores, ya sabes, con los ataques de pánico y ser llevada de urgencia al hospital y yo pensando realmente que me iba a morir.

"Pero ya ves, son momentos y cosas que me sirven de lección, de lección para ser más fuerte".

Corrí riesgos

Con su educación británica y su marido diplomático -Arne Birger Johansen, cónsul noruego-, Isha Johansen ha sido a veces tratada de forma negativa por algunos medios de comunicación de Sierra Leona, como si no fuera representativa de su país y su gente.

"Este es un país pobre, el nivel educativo no es muy alto, y los medios de comunicación son muy poderosos", explica. "Me han presentado como una elitista. Me han tachado de ser demasiado europea o lo que sea.

"Pero lo cierto es que soy una mujer africana. Soy de Sierra Leona. Nací en Sierra Leona y vivo en Sierra Leona. Y con todos los problemas, el ébola, todo, me quedé en Sierra Leona.

"Me arriesgué por ella en nombre de mi pueblo, con mi gente, con mis jugadores, con los jóvenes, y nunca jamás se me ha pasado por la cabeza estar en otro sitio que no fuera mi país".

Sostiene que su resistencia se debe a que creció con hermanos en un mundo en el que una mujer debe luchar por un puesto.

"Sabes que si eres una chica no vas a jugar al fútbol con los chicos", dice.

"No vas a estar donde estamos nosotros. No vas a salir de fiesta con nosotros. No vas, no vas, no puedes, y yo siempre fui yo puedo, yo puedo y lo haré".

Esa persistencia ha llevado ahora a Johansen a la cima del fútbol mundial, con su elección para el consejo de la FIFA.

"Nuestra historia es diferente, nuestro momento es ahora", afirma Johansen. Si lo sueñas, puedes lograrlo, y a pesar de los retos y de nuestros entornos culturales, que no permiten a las mujeres alcanzar el nivel que desean, en realidad pueden hacerlo".

"Me han dicho que soy una inspiración y creo que lo soy porque soy la prueba viviente de que si crees firmemente en ello, realmente puedes conseguirlo".

Polémica

Aunque Johansen cuenta con el apoyo de la FIFA, en Sierra Leona sigue siendo un pararrayos de críticas.

El que fuera capitán de la selección nacional de Sierra Leona durante muchos años, Mohamed Kallon, también se presentó como candidato a la presidencia en 2013, y desde entonces ha discutido públicamente con Johansen, algo que todas las partes resolvieron amistosamente con la ayuda del Ministerio de Asuntos Públicos del país.

El fútbol de liga nacional en Sierra Leona ha sido una rareza en la última década.

"No creo que en los últimos ocho años hayamos jugado una liga completa", afirma el ex delantero del Inter de Milán y del Mónaco, que al igual que Johansen posee un club de fútbol sierraleonés de nombre homónimo.

Otras críticas, según Kallon, pueden dirigirse a todos los niveles del deporte, en ámbitos de los que normalmente se responsabilizaría la asociación de fútbol del país.

"El desarrollo del fútbol en Sierra Leona no es nada bueno. El fútbol femenino no se juega en todo el país; el fútbol juvenil no se juega en todo el país.

"Creo que no estamos en ninguna parte. Tendremos que empezar de cero, sentar mejores bases, construir infraestructuras en el país, y entonces podremos formar futbolistas".

Johansen rebatiría tales críticas señalando que Sierra Leona se ha convertido en el primer país africano en introducir la igualdad salarial entre sus equipos masculino y femenino.

Aunque es claro en su condena a la forma en que se gestiona el fútbol en Sierra Leona, Kallon valora positivamente la elección de Johansen para el Consejo de la FIFA, admitiendo que se ha enfrentado a dificultades sin precedentes durante su mandato.

"Personalmente, me alegro de que haya asumido uno de los cargos más importantes de la FIFA", afirmó. "Creo que es bueno para Sierra Leona. Es bueno para África que haya mujeres que ocupen esos puestos y defiendan a sus países".

"Jugué en la selección nacional de Sierra Leona durante 18 años... Sé que cuando se trata de tener voz en la FIFA, voz en la CAF, no la tenemos, no tenemos representación. Creo que el hecho de que alguien de Sierra Leona forme parte del Consejo de la FIFA es fantástico".

Cambiar la narrativa

En los ocho años que Johansen lleva como Presidenta de la Asociación de Fútbol de Sierra Leona no se han celebrado elecciones, y admite que se trata de un periodo inusualmente largo.

Sin embargo, según Johansen las elecciones a la federación se celebrarán en breve, y su ausencia se debe al "comportamiento disfuncional de nuestra federación, y a todas las interferencias con el mandato", además de importantes riesgos para la salud como el ébola y la pandemia.

En la FIFA, Johansen afirma que está deseando trabajar estrechamente con el Presidente Gianni Infantino, elogiando su pasión por África y una visión del deporte a escala mundial que ella comparte.

Infantino también se ha enfrentado a críticas por haber ayudado recientemente a un aliado, Patrice Motsepe, a obtener el máximo cargo del fútbol africano como Presidente de la CAF.

"Es un hecho que la FIFA me ha apoyado durante todo este calvario", reconoce Johansen. "No porque yo sea el sexo débil o un ser más débil ni nada impropio, sino por el hecho de que llegué con una agenda... en 2013.

"Que era luchar contra la corrupción, que era cambiar la narrativa, que era inculcar disciplina, esa lealtad arraigada a lo que fuera. Quería combatirla y conseguir un fútbol más limpio, mejor y más sano. Es lo que veo en Gianni Infantino.

"Llegó con una agenda de cambio y muchos retos. Así que resonamos, tenemos visiones compartidas. Por eso creo que apoyó mi lucha. Él creía en ella, y yo desde luego creo en su lucha, y el equipo de la FIFA, creo firmemente en ella, y lucharemos todos juntos para cambiar esa narrativa y hacer del fútbol una voz más fuerte para el bien".

Al hablar del futuro del fútbol africano en el momento de la elección de Motsepe, el Presidente de la FIFA afirmó: "Ya lo he dicho, y lo repito. Debemos dejar de decir que es necesario desarrollar el fútbol africano. Se trata de proyectarlo a la cumbre del fútbol mundial".

Infantino y Motsepe tienen previsto visitar Sierra Leona el 5 de mayo. Será la primera vez que los actuales Presidentes de la FIFA y de la CAF visiten la nación africana al mismo tiempo.

