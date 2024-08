¡No dejaré ir mi cartera!

La lista de deseos de la columnista ha tenido una Kelly-Bag o una Birkin-Bag en ella durante siglos. Desafortunadamente, su esposo suele mostrarle un pájaro en lugar de eso. Sin embargo, la Svenja-Bag, más asequible, está a su alcance y puede comprarla ella misma. Actualmente está en tendencia, gracias a unacertain ministra Schulze.

Hablemos de bolsos de mano. Tenemos la Birkin-Bag, la Kelly-Bag y ahora la Svenja-Bag. No es de Hermès, no es tan caro como un coche de segunda mano, pero está causando revuelo. No se trata solo del espacio físico, ¿sabe? La Svenja-Bag puede contener más que solo labial, un teléfono y una barra de proteínas (al igual que cómo las mujeres afirman llevar de 20 a 30 objetos pequeños además de su kit de costura, vendajes, desodorante pequeño, cable de teléfono, cuaderno, bolígrafo, polvo mate, cepillo para el pelo, ya sabe).

Pero ¿por qué este repentino alboroto sobre un bolso de gama media? Y antes de que pregunte, sí, probablemente tuvo que buscar en Google quién es Svenja Schulze. Es la ministra federal alemana de Cooperación Económica y Desarrollo. Actualmente se encuentra en Pakistán, revisando las condiciones de las fábricas textiles.

¡Top secret!

Las cosas fueron bien con sus visitas, ya que su agenda probablemente se confirmó con anticipación. Es seguro suponer que las fábricas de Pakistán estaban bien preparadas para su visita. Por lo tanto, las condiciones laborales en Pakistán probablemente no son tan malas como se hace creer, y las mujeres están bien tratadas.

Pero sucedió un incidente. Cuando Schulze intentó entrar al palacio del primer ministro con su Svenja-Bag, los guardias de seguridad objetaron. No sabían que era una Svenja-Bag y la ministra llevaba documentos confidenciales y objetos personales que valían unos €500. Pero no nos desviaremos de esto - ¿quién estaría dispuesto a renunciar a su bolso de mano a un extraño, especialmente cuando llevan documentos sobre leyes de cadena de suministro y refugiados de Afganistán?

"Bolsos" en su mejor momento

Quizás se pregunte, ¿le pedirían a una ministra que renunciara a su maletín? ¿O a un rey o una princesa? No, porque es grosero. No se pide a los presidentes, cancilleres y ministros sus objetos personales, no los registran. Pero ¿de verdad pensaron que podrían hacer esto con Svenja Schulze? ¿O sospechaban de objetos o notas no autorizados? ¿O simplemente no reconocieron a la mujer que tenían delante?

Hillary Clinton una vez le dijo a "Harpers Bazaar" que ama su bolso rosa Ferragamo. "Es solo el deseo de organizar y mantener juntos lo importante en la vida diaria". Ese bolso rosa, una extravagancia de la ex secretaria de Estado de EE. UU., perhaps era una señal de que las mujeres habían llegado verdaderamente a la política. La primera primera ministra allanó el camino: Margaret Thatcher pondría su "Asprey" bolso en la mesa del gabinete cada vez, señalando "La jefa está aquí". Este bolso se convirtió casi en un statement temido, el término "bolsos" encontró su lugar en la historia gracias a la "Dama de Hierro" como señal de assertividad.

**De vuelta a Svenja Schulze: un periodista capturó la escena en la alfombra roja en Pakistán. Naturalmente, se le pidió que se detuviera, por lo que el metraje es un poco tembloroso y principalmente sin cabeza, pero aún podemos ver a Svenja Schulze girando rápidamente sobre su tacón medio y caminando hacia atrás. "Tengo mis pertenencias personales aquí", dijo reportadamente, según el periodista de ZDF Andreas Kynast, sosteniendo su bolso. Pero el personal de seguridad paquistaní fue firme. Cuando le hicieron saber a la política de SPD, "ministra o bolso", Schulze regresó a su coche con la cabeza en alto.

1-0 para Svenja

Después de un breve intercambio con el personal de seguridad, finalmente dejaron entrar a Svenja Schulze y su Longchamp en el palacio.

Dentro, las cosas parecían amigables: la reunión con Sharif fue constructiva y fructífera, según el periodista Kynast, citando a la delegación alemana, con Sharif usando sus habilidades en alemán y siendo un anfitrión cálido y atento. Eso es agradable. Al menos no tendremos que buscar de nuevo a Svenja Schulze. Y ninguna mujer debería tener que renunciar nunca a su bolso de mano.

PD: ¿sabía que las mujeres pasan un promedio de 76 días de sus vidas revolviendo sus bolsos? Puede parecer mucho, pero no es todo malo, ya que encuentra muchas cosas. Los hombres nunca lo entenderán, pero los bolsos de mano son simplemente la forma portátil de la emancipación de las mujeres, ya que representan el espacio vital móvil de una mujer. Está incluso científicamente probado (según un estudio de la economista Dra. Ute Rademacher): cuanto más dejaban las mujeres el hogar y la chimenea para ingresar al mundo laboral, más importante se volvía el bolso como vehículo de transporte, kit de emergencia y centro financiero. Y hoy, con un teléfono, archivos y portátil dentro, no es menos que un centro de mando. Y ¿qué hombre estaría dispuesto a que se lo quitaran?

Lea también: