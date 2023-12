Niza - Marsella: Abandono del partido de liga en Francia tras invadir los aficionados el terreno de juego y enfrentarse a los jugadores.

"El partido entre el Niza y el Marsella, disputado el domingo por la noche, terminó prematuramente, ya que -a raíz de los disturbios en el terreno de juego en los que participaron aficionados y jugadores locales, que provocaron una interrupción de más de una hora- el encuentro no se jugó hasta el final", indicó la Ligue 1 en su página web.

Los disturbios en el estadio Allianz Riviera de Niza estallaron cuando el partido estaba a punto de concluir.

En el minuto 75, cuando el equipo local ganaba 1-0 gracias a un gol de Kasper Dolberg, el público lanzó botellas de agua a los jugadores del Marsella cuando el equipo visitante se disponía a lanzar un saque de esquina.

Una botella pareció golpear en la espalda al delantero marsellés Dimitri Payet, que volvió a lanzarla al público.

Los compañeros de Payet Álvaro González y Matteo Guendouzi corrieron a apoyarle, mientras el capitán del Niza, Dante, intentaba calmar la creciente tensión.

El personal de seguridad trató de contener a los aficionados en la zona del estadio donde se iba a lanzar el córner, pero al final se desbordaron sobre el terreno de juego.

Se produjo un tumulto entre aficionados, jugadores de ambos equipos y miembros del cuerpo técnico. Los jugadores del Niza y el personal de seguridad intentaron calmar la situación, pero decenas de espectadores ya estaban sobre el terreno de juego.

El partido fue interrumpido y ambos equipos abandonaron el terreno de juego, mientras se sucedían los empujones y el entrenador del Marsella, Jorge Sampaoli, tenía que ser retenido por su cuerpo técnico.

Tras un retraso de más de una hora, los árbitros intentaron reanudar el partido, pero el equipo marsellés se negó a volver al campo, alegando motivos de seguridad.

"Tras los graves incidentes del encuentro entre el OGC Niza y el Olympique de Marsella (...) la Comisión Disciplinaria de la LFP convoca a los dos clubes para la sesión del miércoles 25 de agosto de 2021", informó este lunes la Ligue 1.

'Mantener la percepción pública'

En un video publicado en Twitter después del partido del domingo, el presidente del Marsella, Pablo Longoria, dijo que el incidente era "inaceptable."

"La Ligue 1 decidió que el partido debía reanudarse. Pero nosotros decidimos, por la seguridad de nuestros jugadores, que han sido agredidos y porque el campo estaba invadido, que no podíamos volver al campo, ya que la seguridad de nuestros jugadores no estaba garantizada", explicó.

El Marsella ya ha tenido problemas con aficionados rivales que lanzan objetos a sus jugadores durante los partidos.

Hace dos semanas, la victoria del Marsella en Montpellier (3-2) fue interrumpida brevemente después de que los aficionados lanzaran botellas al terreno de juego, algo a lo que se refirió Longoria.

"Ya es la segunda vez esta temporada que nos encontramos en esta situación: ya ocurrió en Montpellier. Allí decidimos reanudar el partido. Lo que ha ocurrido hoy es totalmente inaceptable. Debemos sentar un precedente para el fútbol francés adoptando una postura.

"El árbitro del partido de hoy habló con nosotros: nos dijo (al seleccionador) Jorge Sampaoli y a mí que, efectivamente, la seguridad del partido no estaba garantizada, y por eso decidió parar el partido.

"Sin embargo, la Ligue 1 ha decidido que el partido se reanude, para mantener la percepción del público. No es aceptable para nosotros. Por eso hemos decidido no volver al campo y por eso volveremos a Marsella esta noche".

La Ligue 1 no ha respondido a la petición de comentarios de la CNN sobre los disturbios en el Allianz Arena.

El presidente del Niza, Jean-Pierre Rivere, calificó el incidente de "decepcionante", pero dijo que parte de la culpa era de los jugadores del Marsella.

"Todo el mundo vio lo que pasó. Se lanzaron botellas de agua, no podemos discutir eso", dijo en un comunicado. Creo que, desgraciadamente, lo que desencadenó todo fueron las reacciones de los dos jugadores del Marsella, que lanzaron botellas contra nuestra grada", añadió.

"Después de eso, las cosas fueron de mal en peor. Creo que el servicio de seguridad del Marsella no debería haber intervenido en el campo, y sobre todo no debería haber golpeado a nuestros jugadores, porque dos de nuestros jugadores fueron golpeados. Pero esa no es la cuestión".

El Olympique de Marsella no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de CNN.

Rivere explicó que después de una reunión con todas las partes, todos menos el Marsella estuvieron de acuerdo en reanudar el partido, una decisión que dice no "entender del todo".

"El árbitro dudaba si reanudar el partido, ya que no estaba seguro de la seguridad y de los pasos a seguir. Los servicios de Seguridad Pública garantizaron que no había problemas para el resto del partido.

"Dijeron que en la tribuna visitante hubo daños y se lanzaron proyectiles contra nuestros seguidores. No voy a hacer comentarios. En cualquier caso, lo que está claro es que todo el mundo decidió reanudar el partido. El prefecto, el jefe del servicio de seguridad. No entendí muy bien la decisión de nuestros colegas marselleses de no reanudar el partido.

"Todo el mundo les aconsejó reanudar, quedaban 15 minutos. Hablé con los hinchas para decirles que lo que habían hecho lanzando botellas no era aceptable.

"Me aseguraron dos veces que no habría problemas. Sé muy bien que el partido podría haberse reanudado, todo el mundo estaba a favor. Estaba convencido de que saldría bien. Por desgracia, el Marsella no quiso reanudarlo".

