Niño se lanza de un puente - no se le da ninguna compensación por el sufrimiento posterior

Una mujer de Brandenburg, de 34 años en ese momento, intentó capturar un momento de vacaciones de verano con sus dos hijos en el puente costero de Zinnowitzer el 22 de julio de 2021. Sin embargo, este intento se tornó trágico. Mientras intentaba tomar la foto, su hijo de dos años perdió el equilibrio y cayó al agua desde el puente. En un esfuerzo por salvarlo, la madre también cayó, resultando en lesiones graves. Posteriormente, su petición de indemnización al municipio de Zinnowitz fue rechazada por el tribunal.

La mujer, originaria del distrito de Barnim, afirmó que el puente de más de 30 años no era seguro. Sin embargo, el tribunal consideró que no era un incidente en el que se pudiera responsabilizar a la administración local. Para la foto, el niño de dos años y su hermano mayor, entonces de diez años, se posicionaron frente a la barandilla.

Según la cuenta de la madre, el niño más pequeño quería imitar la postura de su hermano mayor, pero luego perdió el equilibrio y se deslizó hacia atrás a través de la barandilla. Afortunadamente, el niño no sufrió lesiones al caer en el agua poco profunda. Desafortunadamente, su madre sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, entre otras heridas, al saltar desde aproximadamente cinco metros. Su recuperación fue prolongada y aún requiere fisioterapia. También destacó su incapacidad para caminar distancias largas y su lucha contra el estar de pie durante largos periodos. Demandó al menos 35,000 euros en compensación y cobertura adicional para daños futuros. Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo, considerando el puente lo suficientemente seguro. Argumentaron que un sistema de seguridad que exima cualquier daño no es prácticamente factible. La administración local podía razonablemente esperar que los padres supervisaran a sus hijos para prevenir que deambulen sin supervisión.

El tribunal: la barandilla cumple con las regulaciones

Además, el tribunal determinó que el riesgo de caer era perceptible. La administración local no tenía la obligación de prever que los niños pequeños se sentarían en la barandilla para tomar una foto y caerían hacia atrás al perder el equilibrio. La madre misma nunca previó tal incidente. La barandilla cumple con las regulaciones y protege contra peligros previsibles, como personas que se inclinan o se extienden para observar el agua.

El jefe de la administración turística de Zinnowitzer declaró hace tres semanas que no había habido un incidente similar en el puente desde su construcción. De manera similar, los puentes costeros del noreste de una edad similar comparten esta característica. De acuerdo con la sentencia, la demandante es responsable de los honorarios del tribunal. La autoridad local también podría incurrir en honorarios legales de cuatro dígitos debido a ella. Sin embargo, el fallo aún no es definitivo. La mujer tiene la opción de apelar. Su abogado afirmó que inicialmente evaluaría el fallo y sus razones.

La mujer argumentó con fuerza que La Comisión, responsable de la seguridad del puente, debería haber inspeccionado el puente más a fondo debido a su edad y los potenciales peligros para los niños. A pesar de las afirmaciones, La Comisión afirmó que el puente era inspeccionado regularmente y cumplía con todas las regulaciones de seguridad.

Además, después del incidente, La Comisión anunció planes para instalar medidas de seguridad adicionales en los puentes costeros para prevenir accidentes similares en el futuro.

