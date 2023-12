Resumen de la historia

Ningún pastor más rápido: El líder de la iglesia encabeza el equipo de la 100ª edición de la Indy 500

El reverendo Will Marotti fundó Marotti Racing en 2015

La primera carrera de su equipo es la 100ª edición de las 500 Millas de Indianápolis

Marotti es el primer ministro en activo que dirige un equipo de carreras en la Indy 500

En la carrera número 100, increíblemente tiene la oportunidad de ganarla.

En una de las historias más improbables de la Indy 500 de este año, no habrá "ningún pastor más rápido" que Marotti, que es el propietario de Marotti Racing, fundado en 2015. Su apodo ha calado por razones obvias, ya que el historiador del Indianapolis Motor Speedway Donald Davidson ha comprobado que nunca ha habido un pastor en activo al frente de un equipo que compita en la Indy 500.

"Es curioso, es único, pero la gente ha sido muy, muy aceptante y muy amable", dijo Marotti a CNN en una entrevista telefónica. "Y sí, hay algunas bromas por el camino, como 'Jesús coge el volante' y lo de 'pastor más rápido', pero ha sido una gran experiencia".

En lugar de comprar una entrada y sentarse con otros aficionados, Marotti estará viendo la carrera en el puesto de cronometraje con los ingenieros y los estrategas que están en comunicación por radio con el equipo, empapándose de todo.

"Estoy aquí para aprender", afirma Marotti. "He sido aficionado toda mi vida. Sé muchas cosas porque he sido aficionado y he sido un fan muy entusiasta, pero a este nivel, esto es algo en lo que estoy entrando por primera vez, así que soy un estudiante al 100%."

Amor por las carreras de toda la vida

Marotti, pastor principal de la iglesia no confesional New Life Church de Wallingford (Connecticut), dice que se enamoró de las carreras cuando era pequeño y veía las carreras de cuarto de enanos en un circuito local con su padre. Hace poco más de un año, empezó a pensar en crear su propio equipo de carreras.

Sabía que no sería fácil, y sabía que sería caro, revelando que tener un coche durante un mes para la Indy 500 cuesta alrededor de un millón de dólares.

"Cuando empecé, llamé primero al circuito de Indianápolis y a la IndyCar y les dije lo que quería hacer", dijo Marotti. "Me dijeron: 'Escucha, es una gran ambición, pero entiende esto. Mil personas al año como tú nos llaman diciendo que quieren hacer esto, y nunca se lleva a cabo nada'. Estás dirigiendo algo que es extremadamente difícil de encontrar, pero ninguno de los equipos nos tomó realmente en serio."

Un pastor al frente de un equipo de IndyCar parece increíblemente inverosímil, pero Marotti siguió adelante, llamando a todos los equipos de IndyCar que había.

Finalmente, Sam Schmidt le escuchó. Schmidt, un antiguo piloto que ahora es tetrapléjico, es el propietario de Schmidt Peterson Motorsports. Con la tutoría de Schmidt y la ayuda de patrocinadores para financiar la inversión, Marotti Racing estaba en marcha. La Indy 500 será el debut de Marotti Racing.

"Nuestro objetivo era muy sencillo", dijo Marotti. "Queríamos presentar la marca, que es Marotti Racing. Queríamos establecer una huella en Indianápolis y empezar a construir el futuro. Esos objetivos se han cumplido, y ya estamos mirando al futuro. Estamos encantados de estar aquí. Es una oportunidad fenomenal".

Oriol Servia al volante

Marotti Racing se ha aliado con SPM para inscribir un coche en la carrera de este año. El Honda nº 77 estará pilotado por el veterano Oriol Servia, que lleva pilotando coches de la Indy desde el año 2000, principalmente a tiempo parcial o como sustituto. Esta será la octava Indy 500 de Servia. Ha terminado en cuarto lugar, en 2012 con Dreyer & Reinbold Racing.

"Es un piloto fenomenal", dijo Marotti sobre el piloto de 41 años. "No sé por qué, pero nunca aterrizó en una buena situación a largo plazo. Podría decirse que esta será la mejor situación en la que ha estado nunca, el mejor equipo, el mejor equipamiento."

Servia, que se clasificó en 10ª posición para el domingo, también contará con la ayuda de sus compañeros de equipo. El piloto de SPM James Hinchcliffe - que el año pasado sufrió un accidente casi mortal en el Indianapolis Motor Speedway - consiguió la codiciada pole position, lo que significa que saldrá primero. Mikhail Aleshin saldrá séptimo.

"Tener los tres coches entre los diez primeros, ningún otro equipo puede decir eso", dijo Hinchcliffe tras ganar la pole.

De repente, el sueño de Marotti en la Indy 500 está dejando de ser un Ave María. Tiene posibilidades legítimas de ganar el domingo.

Y la sola idea de cumplir un sueño de la infancia emociona al pastor.

"Estás en la cancha de baloncesto", dijo Marotti, con la voz temblorosa, "y en tu mente, estás tirando el último tiro, y suena el timbre, y dejas ir la pelota, y la golpeas, y ganas el campeonato, y lo hiciste. Bueno, es el mismo tipo de sensación para mí aquí en Indianápolis, teniendo en mi mente, visualizado miles de veces, conducir aquí y llegar primero bajo la bandera a cuadros.

"Si ganamos el domingo, lo más difícil para mí va a ser tratar de mantener la calma y actuar como un profesional".

