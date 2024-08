Niklas Süle habla sobre salud mental después de "La Temporada de la caca"

Ocho kilos más ligero, más en forma y mentalmente más fuerte: Niklas Süle comienza de nuevo en Borussia Dortmund. El defensa central habla abiertamente sobre problemas motivacionales y apoyo psicológico. Y también está de acuerdo con el seleccionador Bundestrainer Julian Nagelsmann, quien no lo nominó para la EM en casa.

El futbolista profesional Niklas Süle habla abiertamente sobre problemas motivacionales, apoyo psicológico y la lucha por la forma física en el "verano más intenso" de su vida. "Simply no podía mentalmente hacer las cosas correctas. Quería, pero no podía", dijo el defensa central de Borussia Dortmund a Sport1. "Luché con un sobrepeso claro a través de la pasada 'temporada mala' - ésa es la conclusión de Süle - y no fui nominado para la selección alemana de la EM. 'Todo me fue muy bien en lo privado. Todo estaba en orden perfecta. Luego tuve muchas conversaciones importantes y busqué ayuda', incluyendo a un entrenador mental.

El seleccionador Bundestrainer Julian Nagelsmann tomó la decisión correcta. "No me merecía ser nominado", enfatizó Süle: "La decisión es completamente comprensible, y no hay nada que objetar". Ahora, dice, es "urgente" volver a estar en forma y perder al menos ocho kilos - "después de un año que no podría estar más insatisfecho, en el que quedé muy por debajo de mis expectativas".

"Me gustaría ganar el campeonato"

Süle había perdido su posición de titular en Dortmund: "Todo lo que tengo que culparme a mí mismo". Después de una conversación confidencial con la dirección del BVB, se tomó todo "a corazón y trabajó en ello". Regresó de las vacaciones de verano visiblemente más delgado. El director deportivo Sebastian Kehl ya había elogiado al defensa en el viaje a Tailandia: "Ya es un statement volver así". Dijo: "Tuvimos muchas conversaciones durante y especialmente después de la última temporada, y creo que ha demostrado que está listo, que quiere mostrar rendimiento y luchar por su lugar". Un Niklas Süle en forma ayudaría a cualquier equipo top de Alemania y Europa. "Tiene habilidades increíbles, me alegro de tenerlo".

Süle también intentó un cambio dietético para "crear algo como un Niklas Süle 2.0". Ahora, dice, está mentalmente en una condición en la que no ha estado en mucho tiempo. "Estoy mental y físicamente en una condición en la que realmente puedo atacar de nuevo". En consecuencia, el profesional del BVB se marca objetivos altos: "Me gustaría ganar el campeonato".

El defensa central de Borussia Dortmund, Niklas Süle, reconoce la importancia de su fuerza mental en su recuperación, ya que menciona haber buscado ayuda de un entrenador mental después de su exclusión de la selección alemana de la EM debido a sus problemas de peso durante la temporada anterior.

La determinación de Süle para mejorar es evidente cuando expresa su deseo de ayudar a cualquier equipo top de Alemania y Europa con sus excepcionales habilidades, aspirando a ganar el campeonato con Borussia Dortmund después de su período de auto-mejora.

Lea también: