Nicole Eggert habla del aspecto más difícil de su experiencia con el cáncer

En diciembre de 2023, la actriz Nicole Eggert, famosa por su papel en "Baywatch", fue diagnosticada con cáncer de mama. Ahora, está hablando abiertamente sobre su enfermedad y el aspecto más desafiante después de completar su tratamiento. En la premier de "After Baywatch: Moment in The Sun" en Los Ángeles, Eggert mencionó: "Estoy en esta etapa intermedia, terminada con los tratamientos, pero esperando más pruebas y possibly una cirugía".

Durante la entrevista, Eggert destacó la parte más desafiante de su viaje: el período de espera. "Pasas mucho tiempo esperando, y ese aspecto no era algo de lo que fuera completamente consciente, ni se discute a menudo", explicó. Durante este período, se sintió más productiva mientras recibía tratamiento.

Esperar, en su opinión, resultó ser "frustrant". La meditación y consultar a un chamán, junto con otras distracciones, la ayudaron a lidiar con ello. "Ya sea que salga a caminar o medite, trato de distraerme de la espera", mencionó Eggert, asistiendo a la premier de L.A. con un nuevo corte de cabello platino. Ella se había rapado la cabeza ella misma como preparación para sus tratamientos contra el cáncer en febrero.

Sus principales motivaciones

Sus hijas, Dilyn y Keegan, la apoyaron en todo momento. Eggert agradeció su capacidad para manejarlo bien sin tratarla de manera diferente. "Ambas lo manejaron increíblemente. Continuaron como si nada estuviera fuera de lo ordinaryrio, como si la vida continuaría exactamente como siempre", compartió.

Trabajar en la nueva serie de documentales de "Baywatch" se convirtió en su "gran distracción". Co-producir el proyecto fue una motivación significativa, ayudándola a enfocarse en algo más que su salud. "Me proporcionó un sentido de propósito, impidiéndome obsesionarme con mis preocupaciones de salud", expresó Eggert.

La actriz Nicole Eggert interpretó el personaje de Summer Quinn en la serie de televisión "Baywatch" desde 1992 hasta 1994. Repronto su papel en la película para televisión "Baywatch - Wedding in Hawaii" en 2003. La serie de documentales "After Baywatch" presenta a exestrellas de la serie, con materiales detrás de escena nunca antes vistos.

La industria del entretenimiento se reunió alrededor de Nicole Eggert en este momento difícil, ofreciéndole su apoyo y compartiendo su fuerza. La próxima serie de documentales "After Baywatch" sirve como testimonio de su resiliencia y su compromiso continuo con su amado papel de Summer Quinn.

A pesar de que el período de espera fue el aspecto más desafiante de su viaje, Nicole encontró consuelo en la producción de "After Baywatch". La oportunidad de co-producir y compartir historias detrás de escena le dio un renovado sentido de propósito en su vida.

