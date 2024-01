Nicki Minaj debuta en la portada de US Vogue

Minaj ya ha aparecido en las portadas de las ediciones árabe y japonesa de Vogue (en 2018 y 2019, respectivamente), pero el número de diciembre de US Vogue marca su debut en Estados Unidos. Es un momento que también marca un hito: después de casi 15 años de dominio en la industria del rap, la intérprete se sentó con Vogue para hablar sobre su nuevo álbum, las presiones de la fama y los desafíos y alegrías de criar a su hijo de 3 años, a quien se refiere públicamente como "Papá Oso". (Minaj no ha revelado oficialmente el nombre de nacimiento de su hijo).

"Hay una libertad que te rodea cuando estás en tu mejor momento, cuando estás haciendo lo tuyo en tu mejor momento", dijo Minaj a la revista. "Pero cuando empiezas a saber que te juzgan, ese espíritu libre desaparece. La gente que destaca en algo lo hace parecer fácil, pero también tiene mucho miedo de defraudar a la gente y defraudarse a sí misma. Una vez que lo consigues, es como si cualquier cosa que digas pudiera ser utilizada en tu contra".

(Un ejemplo: Minaj habló brevemente sobre la polémica que se desató en 2021 a raíz de un tuit que compartió aparentemente escéptica sobre la eficacia de las vacunas Covid-19. "Soy una de esas personas que no siguen a la multitud", dijo, y añadió: "Me gusta hacer mi propia evaluación").

También desde esta perspectiva -llevaba mucho tiempo en el ojo público, pero seguía desconfiando de él- Minaj abordó el hecho de ser considerada un emblema de la "positividad corporal" para otras mujeres de color con curvas, aunque ella misma no siempre se sintiera tan positiva.

"Acabo de ver un vídeo que publiqué en Instagram cuando tenía 25 años, y pagaría una mierda por verme así ahora mismo", admitió Minaj. "Pero hoy puedo decir que estoy en paz con quién soy y cómo me veo".

La rapera también reveló que recientemente se había sometido a una cirugía de reducción de senos, y dijo a Vogue sobre su nuevo físico que, "en realidad me encanta."

"Solía querer un trasero más grande, y ahora miro atrás y me doy cuenta de lo tonto que era", dijo. "Ama tus curvas y ama tus no curvas. No hay nada malo en ninguna de ellas".

"Cuando miras a tu alrededor y tratas de mantenerte en un estado de ánimo agradecido... las cosas por las que puedes estar agradecido parecen empezar a sumarse", continuó explicando Minaj. "Eso es lo que ha cambiado en mí. No es que haya dado pasos increíbles. Se trata de ser feliz por fin con lo que eres y no con lo que eres".

Fuente: edition.cnn.com