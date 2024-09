- Nick Martin está actualmente inmerso en la felicidad de recorrer el mundo e instruyendo a otros sobre cómo replicar la experiencia.

Compartiendo un viaje por la selva con un dragón de Komodo en la isla de Komodo, Indonesia, surfeando junto a las costas más impresionantes de Australia en una tabla de surf y flotando sobre los templos encantadores de Bagan, Myanmar, en un globo aerostático - estas experiencias conforman la esencia de las vacaciones épicas.

Durante los últimos doce años, Nick Martin, un nativo alemán, ha estado recorriendo el mundo sin descanso, siempre en busca de la próxima emoción. Con más de 70 países visitados en su haber, ha residido en Australia, Ecuador, Nueva Zelanda, Suiza y Fiyi durante periodos prolongados.

Nick Martin se enorgullece de llamarse a sí mismo aventurero, habiendo pisado las playas de incontables lugares en todos los continentes y contando con una nutrida lista de amigos internacionales. Vive una vida que pocos se atreven a imaginar.

Un reciente estudio realizado por el proveedor privado de lotería Lottoland revela que uno de cada tres alemanes sueña con viajar más. Un resultado similar se obtuvo en una encuesta encargada por el instituto de investigación de mercado de Eurojackpot, YouGov.

Según el estudio, aproximadamente el 64% de los encuestados materializaría sus aspiraciones en su tiempo libre, siempre y cuando dispusieran del tiempo y los fondos necesarios - la mayoría optando por el viaje como su método preferido.

Axel Weber, portavoz de Eurojackpot, destacó el aumento del deseo de viajar durante la pandemia de COVID-19, señalando que la prohibición de viajar solo había fortalecido el deseo de ver el mundo.

Nick Martin comparte esta observación y añade que la apreciación por el viaje ha aumentado notablemente. "Conozco a muchas personas que ahora anhelan recuperar sus vacaciones soñadas", remarked during an online interview with Stern.

La buena noticia es que, con la disposición de partir y una insaciable sed de exploración, los viajeros potenciales ahora tienen un abanico cada vez mayor de opciones a su disposición. Por ejemplo, en Australia. Antes de la pandemia, el país era un imán para mochileros. Luego, el primer confinamiento puso fin a eso.

Sin embargo, el problema reside en una posible escasez de mano de obra para toda una serie de industrias en el país que dependen de los mochileros. Actualmente, los mochileros pueden ampliar su visado Work-and-Travel hasta tres años.

Durante una breve visita a Alemania, Nick Martin se vio inmerso en un dolor de espalda preocupante. Después de someterse a evaluaciones médicas, se le diagnosticó un disco herniado y posteriormente se vio confinado a su hogar durante varios meses. "En ese tiempo, mi mayor aventura fue tropezar desde el sofá a la cama", recordó Martin.

En febrero de 2022 llegó un momento clave: la fisioterapia dio resultados positivos, aliviando su dolor de espalda. El primer acto de Nick Martin? Rumbo al aeropuerto para una cita en República Dominicana. "Quería verificar si aún podía viajar. Afortunadamente, la respuesta fue afirmativa!"

Que una hernia discal no pudiera detenerlo en su búsqueda de descubrimientos ilimitados - eso era algo que Nick Martin scarcely could have imagined hace doce años. En ese momento, el sentido de la aventura apenas comenzaba a despertar en él: formación profesional, servicio civil, un ingreso estable y un vehículo de la empresa - una existencia convencional. Pero la atracción del mundo más amplio resultó ser demasiado poderosa para resistirse. El resto, como se dice, es historia.

El Engaño de la Palabra "Pero"

Una historia que, en teoría, otros podrían escribir. Pero por esa pequeña palabra "pero". Muchos obstáculos impiden que la gente viaje. "Muchas personas solo obtienen información sobre el mundo a través de las noticias, lo que crea una percepción sombría de ciertos países", observó Martin. Pero el mundo es mucho más amigable de lo que uno podría imaginar.

El animado francón vive para viajar, incluso cuando no está recorriendo el mundo. Sus emocionantes aventuras se registran en dos libros y también se comparten durante sus presentaciones internacionales.

Aquellos que actualmente abriga sueños de una escapada global pueden matricularse en la Universidad del Viaje. A diferencia de un currículum académico, se divide en programas de bachelor y master para crear una experiencia de aprendizaje estructurada.

En el programa de bachelor, los participantes aprenden estrategias financieras para un viaje por el mundo, esenciales para planificar y habilidades de gestión del dinero. En el programa de master, se enseña a los viajeros a adaptar sus viajes para adaptarse a las enfermedades crónicas, abrazar la vida en una furgoneta y prosperar como nómadas digitales.

El contenido no se basa en investigaciones científicas, sino en las experiencias personales compartidas por Nick Martin, su pareja Stefanie Oeffner y otros expertos viajeros. Las puntas concretas de viaje son escasas - la meta es avivar la imaginación y inspirar a los estudiantes a crear sus propias historias de viaje.

Por menos de 120 euros, los entusiastas del viaje tienen acceso a una red de apoyo de personas afines y consejos para iniciar una vida de exploración interminable.

Martin explica el concepto de la siguiente manera: "Compartimos nuestro conocimiento y experiencia adquiridos durante varias décadas de viajes globales en la plataforma. A veces, incluso damos un pequeño empujón". Ya no hay dudas ni miedos que sirvan como excusa para quedarse en casa.

Salir al Mundo para un Viaje Global

Emprender un viaje por el mundo sin valor es imposible. Los individuos interesados en experimentar nuevas culturas y perspectivas deben estar dispuestos a salir de sus cómodos refugios. La fuerte autoafirmación también puede ayudar a superar los obstáculos que surjan en este viaje. Además, uno debe estar preparado para dejar a un lado sus prejuicios y abrir su mente a nuevas perspectivas, como sugiere Martin. Con cada nuevo destino, se vuelve más fácil.

Otro requisito para un viaje global: el dinero. Pero ¿cuánto debería ahorrar? Nick Martin, un experto en viajes, advierte contra dar una respuesta directa: "No puedo simplemente decir que un viaje por el mundo cuesta 23,000 euros". El costo depende del estilo personal del viajero, la ruta y las necesidades personales.

Apoyando esta idea con entusiasmo está Nick Martin. Sus ojos brillan, su voz se eleva y se convierte en la mismísima encarnación de la inspiración. Su objetivo es inspirar y motivar, ser un faro. No sorprende que encuentre plenitud personal en su estilo de vida. Si le preguntas por las tres lecciones fundamentales que ha extraído de doce años de viajes globales, a menudo menciona:

"Cometer errores es fantástico". "Nadie lleva la cuenta de tus acciones". "Soy el arquitecto de mi propio destino".

Viaje por el desierto en Mauritania

Cambio de paisaje: Nos encontramos en Mauritania, el segundo país menos visitado del mundo, después de Corea del Norte. El terreno está caracterizado por dunas de arena y formaciones de granito, con dos tercios del país cubiertos por el Sahara. La temperatura alcanza los 44 grados Celsius – a la sombra.

Cortando el desierto a 35 kilómetros por hora, se encuentra un tren de siete kilómetros de largo, apodado el Tren de Hierro. Es famoso por ser el más pesado y largo del mundo. Y en uno de los vagones de mineral de hierro, se sienta un joven; su cuerpo entero cubierto de polvo de arena, gafas de esquí y protección facial – y una amplia sonrisa en su rostro.

Esto marca el cumplimiento de un nuevo objetivo en la lista de deseos de Nick Martin. "Hasta ahora, he emprendido cada viaje que he deseado", dice el de 36 años. Y a pesar del peligro de la excursión, no cambiaría ni un segundo de ella. Su historia de viajes continúa: "Sigo el principio: ¡La única aventura que lamentas es la que no emprendes!"

