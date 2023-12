Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis arrasan en el Abierto de Australia

Si alguien le corrigiera y le dijera que el estruendo procedía en realidad de un partido de tenis individual del Open de Australia, podría haber pensado que tal vez estaban jugando Ashleigh Barty o Rafa Nadal.

En realidad, el estruendo procedía de un partido de cuartos de final de dobles masculino del Open de Australia. ¿El protagonista? Special K", también conocido como Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis.

El dúo australiano, invitado de honor, ha enloquecido a los aficionados en su improbable camino hacia las semifinales del Grand Slam de su país, que culminó el martes con una estruendosa victoria en cuartos de final contra Tim Puetz y Michael Venus por 7-5, 3-6 y 6-3 en un Kia Arena abarrotado.

Bombos y platillos, golpes de pecho, homenajes a Cristiano Ronaldo... Destacar sólo el tenis no haría justicia al espectáculo que ha ofrecido la pareja australiana.

Podría decirse que los dobles ocupan un lugar incómodo en el mundo del tenis, ya que las pruebas individuales siempre tienen prioridad tanto en premios como en cobertura, lo que hace que la atención y la adulación que están cosechando los dos sea aún más impresionante.

Sin embargo, para Kyrgios y Kokkinakis, su relación con el público es simbiótica y constituye el núcleo de su motivación para rendir.

Sinceramente, para nosotros este Open de Australia tiene más que ver con la gente: jugar para ellos es más importante que nuestro éxito en dobles", declaró Kyrgios.

"No hemos trazado ningún objetivo de lo que queremos lograr este año en dobles, yo sólo quiero jugar y dar a la gente de Australia y al Open de Australia un espectáculo e intentar de verdad hacer crecer el deporte del tenis.

Por eso estoy jugando, y sé que Thanasi lo está disfrutando, es la vez que más nos hemos divertido en la pista".

"La emoción para nosotros es, sinceramente, salir ahí fuera. Suena estúpido, pero nos preocupa lo que pase después en el partido", añadió Kokkinakis.

"Ver el apoyo que tenemos y luego al público volviéndose loco cada vez que salimos ahí y lo mucho que lo están disfrutando, eso nos pone en marcha y nos motiva para hacerlo mejor por ellos".

Lágrimas y vítores

La conexión de la pareja con el público de Melbourne, así como la enigmática personalidad de Kyrgios, quedaron perfectamente reflejadas al principio del primer set de cuartos de final, cuando el jugador de 26 años lanzó con ferocidad una bola muerta al público tras un saque perdido.

La pelota golpeó a un niño, que se echó a llorar, y un mortificado Kyrgios se tapó la boca en estado de shock.

Tras una breve charla con Kokkinakis, Kyrgios corrió hacia la grada para entregar una muestra de disculpa a un niño que, aunque todavía con los ojos un poco llorosos, ahora lucía una sonrisa, una raqueta nueva y una historia monstruosa para compartir en el colegio.

La cálida ola de aplausos del público fue una respuesta que el apodado "chico malo del tenis" no siempre ha recibido.

Las travesuras en la pista han empañado a veces una carrera de indudable talento -una inmadurez que él mismo admite-, y Kyrgios declaró a la CNN el año pasado que tenía una relación de "amor-odio" con el deporte.

Sin embargo, esta racha de dobles parece haber entusiasmado a Kyrgios, y no cabe duda de en qué lado del "amor-odio" se sitúa el público de este año, especialmente la franja de jóvenes aficionados que han abarrotado los partidos del dúo en Melbourne Park.

"No hay forma de evitarlo, Thanasi y yo somos modelos a seguir para la juventud australiana, obviamente atraemos a ese público", dijo Kyrgios.

Sé que a lo largo de los años no he sido el mejor modelo a seguir, pero estaba aprendiendo a lidiar con todo y creo que ahora, con 26 años, he madurado y me he dado cuenta de que muchos jóvenes y gente, incluso gente con poca confianza, nos miran cuando salimos ahí fuera".

"No somos personas especiales, somos seres humanos normales a los que puedes ver paseando por Australia... Creo que somos simpáticos, eso es lo mejor de todo".

Relacionable

Para Krygios, de 26 años, la diferencia es la palabra clave de su lugar en este deporte.

El tenis siempre ha tenido personalidades, ya lo he dicho antes, pero creo que les ha costado entender que hay diferentes maneras de hacerlo".

"Tienes a Roger Federer y a esos tipos que son atletas que sólo se dan una vez en una generación. Yo no puedo ser así, nosotros no somos así, tiene que haber gente que sea un poco más afín".

Dejando a un lado la habilidad, Krygios y Kokkinakis están ofreciendo un espectáculo único en su generación en el Abierto de Australia. Si llegan hasta el final, piensen en los amantes de la paz y la tranquilidad de Melbourne.

