Nick Kyrgios, cuartofinalista de Wimbledon, citado a juicio por presunta agresión a su exnovia: Los medios australianos informan

Cuando se le preguntó acerca de la comparecencia ante el tribunal el martes, la policía australiana dijo a CNN en un comunicado: "ACT Policing can confirm a 27-year-old Watson man is scheduled to face the ACT Magistrates court on the 2nd of August in relation to one charge of common assault following an incident in December 2021".

El abogado Jason Moffett, que al parecer representa a Kyrgios, dijo a The Canberra Times, que informó por primera vez de la noticia, que había sido informado sobre el asunto, que se produjo "en el contexto de una relación doméstica." Moffett dijo que su cliente es consciente de la acusación.

"La naturaleza de la acusación es grave, y el señor Kyrgios se toma la acusación muy en serio", dijo Moffett a The Canberra Times.

"Dado que el asunto está ante el tribunal, no tiene nada que decir en este momento, pero en su momento emitiremos un comunicado de prensa", añadió Moffett.

En medio de las informaciones de que Kyrgios había sido acusado oficialmente, la representación legal de Kyrgios aclaró en un comunicado enviado a la CNN: "En este momento, las alegaciones no son consideradas como un hecho por el Tribunal, y el señor Kyrgios no se considera acusado de un delito hasta la Primera Comparecencia".

"Hasta que el Tribunal acepte formalmente que la Fiscalía va a proceder con una acusación, y que la acusación ante el Tribunal se va a aplicar a la persona citada a comparecer, puede ser engañoso para el público describir la citación de cualquier otra manera que no sea una dirección formal para comparecer para hacer frente a las acusaciones, cuya naturaleza exacta no es segura en este momento ni confirmada por la Fiscalía o el Sr. Kyrgios".

Kyrgios, que se enfrentará al chileno Cristian Garín el miércoles en Wimbledon, ha alcanzado sus primeros cuartos de final de un Grand Slam en siete años.

"Hemos sido informados de los procedimientos legales que involucran a Nick Kyrgios en Australia, y como están en curso, no estamos en posición de ofrecer un comentario", dijo un portavoz del All England Club en un comunicado enviado a CNN, añadiendo que Kyrgios sigue programado para su partido de cuartos de final el miércoles.

Corrección: Esta noticia se ha actualizado para reflejar que Kyrgios ha sido citado en relación con la acusación.

