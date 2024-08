Nick Cave emprendiendo una aventura divina

En su nuevo álbum 'Dios Salvaje', Nick Cave y los Bad Seeds sueltan sus correas emocionales. Cualquier cosa que se sienta bien está en juego. Y a medida que la tensión aumenta gradualmente, un montón de cosas se sienten increíblemente bien.

"Quizás se avecina una noche tormentosa", canta Nick Cave, mientras una melodía inquietante en el piano se abre paso entre las sombras. Nick Cave ha pasado por mucho en el pasado. En 2015, su hijo Arthur de 15 años falleció. Siete años después, su medio hermano Jethro también dejó este mundo.

La oscuridad siempre ha sido una constante en la vida artística de Nick Cave. Recientemente, también ha sido una fuerza dominante en su vida personal. ¿Quién puede proporcionar consuelo en un momento así? ¿El arte? ¿El silencio? ¿Quizás Dios?

Cinco años después del último álbum de Nick Cave y los Bad Seeds ("Ghosteen"), lo divino parece remar con todas sus fuerzas en la portada del álbum. "Dios Salvaje", el título de su decimoctava producción de estudio, definitivamente no es un álbum de luto. En cuanto a su contenido, el personaje principal aborda la vida y todas sus increíbles facetas. Amor, dolor, esperanza, desesperación: "Dios Salvaje" lo tiene todo y lo deja al oyente para que lo entrelace.

¿Cómo está la rana en la alcantarilla?

La vida continúa de alguna manera. La muerte no es el final, ni siquiera para los que quedan atrás. La alegría de la vida y el constante impulso de mirar hacia adelante juegan tan grande un papel bajo la influencia del dios salvaje como la agotadora y debilitante lucha con la oscuridad. Por ejemplo, si una rana está sentada en la alcantarilla, no se trata solo de la desesperación, sino también de saltar siempre hacia adelante y no perder nunca la esperanza ("Ranas"). La muerte de la pareja cercana de Cave, Anita Lane, se procesa con melodías burbujeantes, trucos de vocoder y una grabación de teléfono en la que Lane recuerda, riendo ("O Wow O Wow"). La muerte y el dolor también pueden mezclarse con la alegría subyacente.

Con el regreso al rock 'n' roll, se dice que Nick Cave ha cerrado ese capítulo por ahora. "Dios Salvaje" se aleja de los patrones tradicionales de verso-bridge-chorus y en su lugar pinta un paisaje sonoro de intensidad. Se trata de pensamiento libre, música experimental, dinámicas cautivadoras y un regreso a los fundamentos.

A pesar de muchas altibajos, se evita el caos. Desde el pathos distorsionado por el dolor de la apertura ("Canción del Lago") hasta el pulsante ritmo afirmador de la vida de la azucarada "Caballos de Canela" hasta los fuegos artificiales finales ("O Wow O Wow"), Nick Cave y los Bad Seeds se regodean en las emociones.

El dolor viene y va

Más fuerte, más suave, con coros opulentos e interludios orquestales bombásticos, y luego de nuevo rodeado de delicados sonidos de piano, suaves esferas y con ambos pies en los frenos, los responsables emergen de la oscuridad hacia la luz, justo al borde del Olimpo de la música de cámara.

El dolor sigue ahí, pero de alguna manera también se ha ido. Cuando la última nota del álbum se desvanece en la distancia, uno se queda con una sensación de positividad frente a los altavoces. Se llena de expectación y ansia por lo que vendrá, si uno se permite una segunda escucha después de la primera.

La música rock juega un papel significativo en el álbum "Dios Salvaje", con Nick Cave y los Bad Seeds regresando a sus raíces en el rock 'n' roll. Los temas animados e intensos del álbum, como "Caballos de Canela", muestran que incluso en medio del dolor y la oscuridad, la alegría de la vida y el impulso de mirar hacia adelante son una parte crucial de la experiencia humana, al igual que una rana saltando hacia adelante frente a la adversidad.

