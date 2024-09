Newsmax prepara juicio por difamación por difundir afirmaciones infundadas sobre los resultados de las elecciones de 2020

Excluyendo un acuerdo de última hora, común en situaciones como esta, ambas partes se están preparando para un enfrentamiento en la sala de un tribunal en Delaware Superior Court, donde un conflicto similar entre Fox News y Dominion Voting Systems se resolvió anteriormente por una cantidad sin precedentes de $787 millones.

El caso de Newsmax gira en torno a las mismas afirmaciones engañosas, impulsadas por el expresidente Donald Trump y sus aliados republicanos, que sugieren que las elecciones de 2020 fueron manipuladas por el software Smartmatic y otros. La empresa con sede en Florida presentó una demanda contra Newsmax y otros medios y figuras conservadoras en 2021, alegando que su reputación había sufrido debido a las mentiras.

Newsmax ha mantenido su inocencia y ha argumentado que estaba informando sobre eventos noticiosos protegidos por la Primera Enmienda. A diferencia de otros broadcasters conservadores, Newsmax también emitió una "corrección" en el aire en diciembre de 2020, declarando que su sala de noticias no había encontrado ninguna prueba de que Smartmatic o Dominion manipularan votos en las elecciones de 2020.

"Este es un caso decisivo para Newsmax", declaró Howard Cooper, abogado que representa la red pro-Trump, durante una audiencia previa al juicio la semana pasada.

El juez Eric Davis, quien también manejó la demanda de Dominion contra Fox News, está programado para presidir un juicio de un mes en Wilmington, Delaware. El caso de Newsmax evaluará los límites de la difusión de falsedades sobre las elecciones de 2020, y los procedimientos se desarrollarán durante la fase final de la campaña de 2024.

Davis ya ha dictaminado que las afirmaciones de Newsmax en el aire sobre presuntas manipulaciones de votos eran indiscutiblemente falsas. No obstante, indicó que un jurado debe determinar si Newsmax actuó con "malicia real" - el estándar legal para probar la difamación. Smartmatic debe demostrar que los empleados de Newsmax sabían de las falsedades o las ignoraron deliberadamente.

"El estándar de malicia real es riguroso, pero no es un pase libre", dijo Katie Townsend, directora legal del Committee for Freedom of the Press. "El estándar está diseñado para proteger los errores y las equivocaciones inevitables. Sin embargo, este estándar legal no protege a quienes deliberadamente difunden información falsa y difamatoria".

A principios de este año, Smartmatic llegó a un acuerdo en una demanda por difamación contra la cadena de cable de extrema derecha One America News por una cantidad no revelada. La empresa también está demandando a Fox News en Nueva York por difamación, y se espera que el juicio no se celebre hasta el año siguiente.

"Camiones llenos" de informes difamatorios

Después de que los medios principales -incluso Fox News- anunciaran que el candidato demócrata Joe Biden había ganado las elecciones de 2020, Trump y sus aliados difundieron falsas afirmaciones sobre su victoria.

En los días siguientes a la derrota de Trump, Fox News comenzó a perder espectadores a favor de Newsmax, un competidor más pequeño de cable dirigido por el confidente de Trump, Chris Ruddy, y presentado por un equipo de personalidades pro-Trump. Los presentadores de Newsmax ignoraron la victoria de Biden y dieron tiempo de aire a las afirmaciones de Trump sobre fraude electoral significativo.

La empresa de tecnología electoral afirma que Newsmax publicó "camiones llenos" de informes difamatorios y respaldó afirmaciones falsas de que su software cambió millones de votos de Trump a Biden. El software de Smartmatic solo se utilizó en el condado de Los Ángeles en 2020 y no tuvo nada que ver con los estados disputados donde Trump falsamente afirmó que los resultados estaban amañados.

Varios programas citados en la demanda de Smartmatic incluyen a presentadores de Newsmax transmitiendo clips de la desprestigiada abogada pro-Trump Sidney Powell promoviendo estas mentiras en Fox News, incluyendo una afirmación particularmente descabellada de que "el presidente Trump ganó... por millones de votos que fueron desviados por este software".

"Creo en ella, y no creo en los críticos", dijo el presentador de Newsmax Greg Kelly después de transmitir el clip de Powell en su programa.

El presentador de Newsmax Chris Salcedo también respaldó los comentarios de Powell y afirmó que Smartmatic tenía un "software de puerta trasera" para manipular votos. En otro segmento, afirmó que Smartmatic "diseñó estas máquinas para permitir una fácil modificación de los votos". El presentador de Newsmax John Bachman sugirió que Powell cuestionaba la integridad de Smartmatic "por una buena razón".

En su demanda, Smartmatic acusa a Newsmax de invitar descuidadamente a invitados que vendían mentiras que sabían que eran falsas, o al menos eran muy escépticas al respecto.

Dos semanas después de las elecciones de 2020, Bachman entrevistó a Liz Harrington, entonces portavoz senior del Comité Nacional Republicano, quien afirmó falsamente que el software de Smartmatic "estaba diseñado para robar elecciones".

Los documentos judiciales sugieren que Smartmatic planea llamar a Ruddy, Kelly, Bachman y Salcedo para que testifiquen, lo que los obligará a comparecer en persona y responder preguntas bajo juramento.

Newsmax también presentará algunas pruebas relacionadas con las acusaciones actuales, que acusan a ejecutivos de Smartmatic de sobornar a un alto funcionario electoral filipino en 2016 para obtener contratos. Smartmatic mantiene su inocencia, pero este caso ha enfocado la atención en las conexiones internacionales de la empresa, especialmente su participación pasada en Venezuela.

La demanda ha revelado conversaciones privadas entre los trabajadores y líderes de Newsmax después de las elecciones de 2020.

Una semana después de la victoria de Biden, los presentadores y productores de Newsmax recibieron un memorando de Ruddy que decía: "No tenemos prueba de un esquema de fraude electoral, pero no debemos suprimir las afirmaciones hechas por el Presidente o sus abogados mientras disputan los resultados electorales".

Según lo informado en una audiencia previa al juicio reciente, continuaron promoviendo la historia 23 veces más después de eso. "Sabían que no tenían pruebas", dijo el abogado principal de Smartmatic, Erik Connolly.

Los abogados de Newsmax argumentaron que el memorando también decía que la red reconocería a Biden como el presidente electo, elegido por el Colegio Electoral, y fomentaría una transición pacífica del poder.

Los documentos del tribunal también sugieren que el presentador de Newsmax Bob Sellers le dijo a un productor el 9 de noviembre de 2020: "¿Cuánto tiempo más vamos a fingir que hay fraude electoral?".

El 11 de diciembre, dijo: "Ahora podemos atacar a Biden en lugar de defender la locura".

El corresponsal de la Casa Blanca de Newsmax, Emerald Robison, fue informado en enero de 2021 de que ya no es aceptable emitir afirmaciones no confirmadas ni probadas sin una fuerte evidencia que aguante la revisión de ambos lados, según correos electrónicos internos presentados en una audiencia reciente.

