Trabajo en construcción - Neutralizamos con éxito un antiguo explosivo de la Primera Guerra Mundial en Koblenz.

Las personas que conducen, caminan y navegan deben prepararse para las limitaciones que comenzarán a las 10 AM hoy, debido a la manipulación de una bomba aérea de la Segunda Guerra Mundial de 250 kg en Coblenza. La ciudad solicita la evacuación de la esfera de seguridad de aproximadamente 300 metros que rodea el puente Pfaffendorfer en el centro de la ciudad antes de las 11 AM, según el comunicado de la ciudad. El puente estará cerrado al tráfico a las 10 AM.

La zona de seguridad no alberga ninguna residencia, pero sí abarca un hotel, el Koblenzer Weindorf, y la Rhein-Mosel Hall. El Ordnungsamt llevará a cabo una búsqueda del área antes de la desactivación, según informes. La bomba fue encontrada el viernes en el sitio de construcción del nuevo puente Pfaffendorfer y su espoleta sigue intacta.

La orden de evacuación incluye el cercano hotel Koblenzer Weindorf, que es popular entre los turistas que suelen llegar en barco. Debido al cierre del puente Pfaffendorfer, los navegantes podrían necesitar ajustar la ruta de su barco para evitar el área.

Lea también: