- Netflix anunció el fichaje de Katey Sagal para un papel en la próxima película.

Netflix ha agregado talento notable al elenco de la temporada 2 de "One Piece", con Katey Sagal (70) y Mark Harelik (73) uniéndose al reparto. Como se anunció en las redes sociales por Netflix el 21 de agosto, Sagal interpretará el papel de Dra. Kureha, mientras que Harelik dará vida al charlatán Dr. Hariluk en la adaptación del manga.

Entusiasmo de los fans por el reparto

Muchos fans habían esperado que Jamie Lee Curtis (65) obtuviera el papel de Dra. Kureha, pero su apretada agenda le impidió unirse al elenco. La productora principal Becky Clements explicó a Deadline que Curtis ama la serie, pero sus numerosos proyectos cinematográficos y televisivos entraron en conflicto con el horario de producción.

A pesar de la ausencia de Curtis, los fans aún estaban emocionados con el reparto de Sagal. "Estaba tan decepcionado con Jamie Lee Curtis, pero la Sra. Sagal será increíble!! ¡Buena elección!", compartió un fan su emoción. Otro fan estuvo de acuerdo, diciendo: "Saben qué, para que Jamie Lee no esté en ella, esto sigue siendo una segunda elección fantástica". También se hicieron comentarios sobre la similitud entre el apellido de Harelik y su personaje.

Logros notables

Antes de unirse a "One Piece", Harelik tuvo una exitosa carrera, apareciendo en populares series de televisión como "Breaking Bad" y "The Big Bang Theory". También protagonizó la serie dramática "The Rookie" y "Jurassic Park III" (2001). Sagal es igualmente respetada por sus roles en "Casados... con hijos" y "Sons of Anarchy". Además de actuar, Sagal también es cantante y ha proporcionado voces para personajes como Leela en "Futurama".

Netflix anunció la renovación de la serie dos semanas después del lanzamiento exitoso de su primera temporada, que encabezó las listas en casi 50 países. Todavía no se ha confirmado una fecha de lanzamiento para los nuevos episodios en la plataforma de streaming.

Después de enterarse del papel de Sagal, un fan expresó su emoción con: "♪ No voy a mentir ♪, estaba tan decepcionado con Jamie Lee Curtis, pero la Sra. Sagal será increíble!! ¡Buena elección!". Otro fan expresó lo mismo, diciendo: "Saben qué, para que Jamie Lee no esté en ella, esto sigue siendo una segunda elección fantástica".

Lea también: