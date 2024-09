Netanyahu se niega a aceptar una tregua con Hezbolá

En medio de los intensos enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, varias naciones están abogando por un alto el fuego. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desalienta cualquier entusiasmo por un alto el fuego y ordena a su ejército que mantenga el combate contra Hezbollah en Líbano en su nivel más alto. Su oficina aún no ha reconocido la propuesta de EE. UU. y otros aliados para un alto el fuego de 21 días contra Hezbollah. Según su oficina, "es una propuesta estadounidense-francesa que el primer ministro ni siquiera ha considerado".

Antes, en el día, los informes sugerían que Netanyahu había aceptado un alto el fuego. Sin embargo, una fuente anónima del equipo de Netanyahu informó al canal de televisión israelí N12 que un alto el fuego allanaría el camino para conversaciones que llevarían a un acuerdo a largo plazo. Sin embargo, esta información nunca se confirmó y ahora se desmiente. "La noticia del alto el fuego es falsa", aclaró la oficina de Netanyahu. Además, el informe del canal de que Netanyahu instruyó a su ejército para disminuir los ataques en el país vecino es "completamente falso", según su oficina.

Previamente, varias naciones habían abogado por un "alto el fuego a corto plazo". "Es hora de buscar una solución diplomática", declararon en un comunicado conjunto de EE. UU., la UE, Alemania, Arabia Saudita y otros países. "Exhortamos a un alto el fuego inmediato de 21 días en la frontera libanesa-israelí para abrir espacio para un acuerdo diplomático", enfatizaron.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yisrael Katz, rechazó rápidamente las propuestas de alto el fuego con Líbano. "No habrá alto el fuego en el norte", declaró en Twitter. "Lucharemos con todas nuestras fuerzas contra la organización terrorista Hezbollah hasta la victoria y hasta que el pueblo del norte pueda regresar con seguridad a sus hogares".

A pesar de los llamamientos internacionales a un alto el fuego a corto plazo y una solución diplomática, los conflictos entre Israel y Hezbollah continúan escalando. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado rotundamente el alto el fuego propuesto de 21 días, stating that it hasn't been given any serious consideration.

Lea también: