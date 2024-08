- Netanyahu niega nuevos términos para el acuerdo con Hamas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado las acusaciones de establecer nuevas condiciones para las negociaciones de rehenes con Hamas. Una carta de Netanyahu a finales de julio no contenía demandas adicionales y no contradecía la propuesta de finales de mayo, según su oficina. En cambio, Netanyahu acusó a Hamas de presionar por cambios en el borrador de mayo. El "New York Times" había informado recientemente sobre nuevas demandas de Israel.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, presentó un borrador de acuerdo a finales de mayo, que inicialmente proponía un alto el fuego completo y sin restricciones de seis semanas. Durante este período, un grupo específico de rehenes sería liberado. A cambio, los palestinos encarcelados en Israel serían liberados. En la siguiente fase, se detendría permanentemente la lucha, y se liberarían los rehenes restantes. En la fase final, el borrador sugiere la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Se ha programado otra ronda de negociaciones para el jueves. Tanto los mediadores, EE. UU., Catar y Egipto, como Israel, han declarado que sus representantes asistirán a las negociaciones en Doha o El Cairo. Todavía no está claro si los representantes de Hamas participarán. Estas negociaciones podrían ser cruciales para aliviar la situación explosiva en todo el Oriente Medio.

Se teme un ataque de represalia por parte de Irán y sus aliados contra Israel, entre otros motivos, debido al asesinato de un líder de Hamas en la capital iraní, Teherán.

