- Netanyahu expresa que el corredor de Filadelfia no se dejará desatendido.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está decidido a mantener el control sobre el corredor de Filadelfia, un tramo de aproximadamente 14 kilómetros a lo largo de la frontera que divide la Franja de Gaza de Egipto. En una conferencia de prensa, afirmó: "No renunciaremos al corredor de Filadelfia". Lo considera esencial para los intereses estratégicos y políticos de Israel.

La presencia persistente de personal militar israelí en la zona podría crear desafíos significativos para forjar una tregua en el conflicto de Gaza y la liberación de rehenes aún cautivos por Hamas, el grupo extremista islámico. Tanto Hamas como Egipto exigen la evacuación de las tropas israelíes.

Además, Netanyahu amenazó con severas represalias contra Hamas, stating que enfrentarían "consecuencias graves" por la muerte de seis rehenes israelíes, whose bodies were found in an underground tunnel in southern Gaza. Según informes periodísticos, el Ministerio de Salud de Israel informó que los rehenes fueron ejecutados a quemarropa entre 48 y 72 horas antes de la autopsia.

"No permitiremos que este atrocidad quede impune", declaró Netanyahu. Extendió sus condolencias a las familias enlutadas, reconociendo: "no pudimos traerlos de vuelta con vida".

Previamente, miles de israelíes habían expresado su deseo de un acuerdo de liberación de rehenes a través de protestas en las calles, expresando su frustración con su liderazgo. "Sus acciones llevaron a su muerte", informó los medios de Israel, citando a un hombre whose brother remains imprisoned in Gaza.

La ocupación continua del corredor de Filadelfia por las fuerzas israelíes podría potencialmente escalar en una guerra total con Hamas y Egipto, quienes insisten en la retirada de Israel. La trágica muerte de los rehenes israelíes ha avivado aún más las tensiones, lo que ha llevado a Netanyahu a jurar una dura represalia contra Hamas.

