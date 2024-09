- Netanyahu expresa arrepentimiento y promete represalias, pero la presión continúa creciendo

Tras el rescate de seis cautivos muertos de Hamás, la presión sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tanto a nivel nacional como internacional, aumenta para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza y liberar a todos los cautivos restantes. Netanyahu expresó su pesar por el intento fallido de rescate de los cautivos el lunes por la noche y prometió mantener las negociaciones para el acuerdo de alto el fuego. Además de participar en manifestaciones a nivel nacional y una huelga nacional temporal en Israel, el presidente de EE. UU., Joe Biden, también criticó el enfoque de Netanyahu.

"Lamento no haber podido traerlos de vuelta con vida", dijo Netanyahu en una conferencia de prensa televisada el lunes sobre los seis cautivos muertos. "Estábamos cerca, pero no lo logramos".

Netanyahu jura venganza contra Hamás

Hamás "pagará un precio significativo en el futuro cercano" por ejecutar a los cautivos con disparos en la nuca, afirmó Netanyahu. En lugar de concesiones, se requiere "máxima presión sobre Hamás", agregó, mientras aseguraba que nadie está más comprometido con liberar a los cautivos que él: "Nadie puede instruirme sobre esto".

En relación con el muy esperado acuerdo de alto el fuego, Netanyahu enfatizó que Israel debe mantener el control del área a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto para garantizar que los cautivos restantes no sean contrabandeados fuera de la Franja de Gaza.

La retirada de Israel del llamado corredor de Filadelfia es uno de los principales obstáculos en las negociaciones para no solo asegurar un alto el fuego en el territorio palestino, sino también para liberar a todos los cautivos restantes secuestrados en Israel y retenidos en la Franja de Gaza.

Israel recupera seis cautivos muertos

Los seis cautivos, ahora llorados, fueron encontrados el sábado en un túnel en Rafah en la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud de Israel, los cuatro hombres y dos mujeres fueron "asesinados por terroristas de Hamás con numerosos disparos a corta distancia" alrededor de 48 a 72 horas antes de su autopsia del domingo.

Esto fue seguido por grandes manifestaciones el domingo por la noche que exigían un acuerdo para liberar a los cautivos restantes. La Federación de Sindicatos Histadrut llamó a una huelga general que comenzó el lunes por la mañana, con empleados en la administración, hospitales y transporte público de todo el país deteniendo su trabajo. Las tiendas, restaurantes, mercados y escuelas debían remained closed. Los cautivos restantes "no deben ser abandonados" más tiempo, había explicado anteriormente el presidente de Histadrut, Arnon Bar David.

Las ciudades costeras de Tel Aviv y Haifa siguieron la llamada a la huelga. Sin embargo, el municipio de Jerusalén no se sumó a la huelga. Se suspendieron todas las salidas durante dos horas en el aeropuerto internacional Ben Gurion en Tel Aviv por la mañana. Las operaciones de vuelo luego continuaron como de costumbre, dijo un portavoz.

Tribunal pone fin a la huelga

El transporte público operado en parte por el sector privado funcionó al menos en parte. La paralización del trabajo se implementó de manera inconsistente en las agencias gubernamentales.

Unas horas después del inicio de la huelga, un tribunal laboral en Tel Aviv ordenó el fin de la huelga, stating that it was a "strike for political purposes". El ministro de Finanzas de derecha, Bezalel Smotrich, había obtenido la orden judicial con el argumento de que la huelga general no tenía nada que ver con un conflicto salarial y por lo tanto era ilegal.

Los manifestantes continuaron bloqueando carreteras clave en Tel Aviv incluso después de que terminó la huelga. Miles de manifestantes se reunieron en la metrópolis israelí el lunes por la noche, como lo habían hecho la noche anterior.

El funeral se convierte en una manifestación

El funeral del estadounidense-israelí de 23 años Hersh Goldberg-Polin, uno de los seis cautivos muertos, también se convirtió en una manifestación. Antes de Netanyahu, el presidente de Israel, Isaac Herzog, se disculpó ante miles de dolientes en Jerusalén, diciendo: "Lamento en nombre del Estado de Israel no haber podido protegerte del terrible desastre del 7 de octubre, no haber podido traerte de vuelta a casa con seguridad".

Once meses después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, Israel informes que aún se retienen 97 cautivos y se presume que 33 han muerto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores estima que aún hay un número de dos dígitos bajos de personas con vínculos alemanes entre los cautivos. El Ministerio de Asuntos Exteriores condenó la ejecución de los seis cautivos descubiertos el lunes por la noche en X como "casi insoportable". Todos los cautivos restantes deben ser liberados y debe lograrse un alto el fuego humanitario en Gaza. "Las ejecuciones en Gaza deben cesar", dijo.

Joe Biden critica a Netanyahu

Cuando se le preguntó el lunes en Washington si Netanyahu estaba haciendo suficiente para lograr un acuerdo, el presidente de EE. UU., Biden, respondió: "No". EE. UU., junto con los otros dos estados mediadores, Egipto y Catar, han estado presionando por un acuerdo entre Israel y la organización palestina islámica Hamás durante meses.

Mientras tanto, el gobierno británico anunció que suspendería 30 de las 350 licencias de exportación para envíos de armas a Israel, citando un "riesgo claro" de que las armas podrían usarse en una "violación grave del derecho internacional humanitario".

La Comisión, que probablemente se refiere a un cuerpo internacional involucrado en las negociaciones, expresó su preocupación por la ejecución de los seis cautivos muertos y instó a una resolución rápida para lograr un acuerdo de alto el fuego y liberar a todos los cautivos restantes. En respuesta a la creciente presión internacional, Netanyahu aseguró a la Comisión que sigue comprometido con lograr un alto el fuego y garantizar el regreso seguro de todos los cautivos.

Lea también: