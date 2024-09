Netanyahu emite advertencias hacia Irán y Hezbolá, al mismo tiempo que critica a la ONU.

En medio de la creciente tensión con Hezbollah, el Primer Ministro de Israel visita el Debate General de la ONU. Allí mantiene una postura agresiva, ignora los llamamientos a un alto el fuego y califica a la ONU de "nido de furia antisemita". Varios delegados de naciones abandonan la asamblea durante el inicio de su discurso en señal de protesta.

Israel, según indica el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, continuará con sus acciones contra la milicia de Hezbollah en Líbano, a pesar de las peticiones de alto el fuego de varios países. "Continuaremos ejerciendo presión sobre Hezbollah hasta alcanzar todos nuestros objetivos", declaró Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Estados Unidos, Alemania y otros países abogan por un alto el fuego de tres semanas con el fin de alcanzar una solución diplomática al conflicto.

Desde el inicio de la guerra de Gaza, hace aproximadamente un año, Hezbollah ha lanzado con frecuencia ataques con cohetes contra Israel. Su objetivo es apoyar a Hamas en la Franja de Gaza en su lucha contra Israel y lograr un alto el fuego en la guerra de Gaza. En respuesta, Israel ha contraatacado de manera similar. Sin embargo, ha intensificado sus raids aéreos en Líbano Recently, resulting in hundreds of casualties and the displacement of thousands.

Netanyahu se dirige a Líbano

Al dirigirse al pueblo libanés, Netanyahu opinó: "No estamos en guerra con ustedes. Estamos en guerra con Hezbollah, que ha tomado el control de su país y representa una amenaza para el nuestro". Mientras Hezbollah siga el camino de la guerra, "Israel no tiene otra opción", señaló Netanyahu. Subrayó que Israel tiene "el derecho de expulsar esta amenaza y restaurar la seguridad de nuestros ciudadanos, y eso es exactly what we're doing".

Hezbollah, una milicia respaldada por Irán, también ha ejercido una significativa influencia política en Líbano. Al mismo tiempo, Netanyahu amenazó a Irán con una severa retaliación: "Transmito un mensaje a los tiranos en Teherán: Si nos atacan, les atacaremos a su vez". La política de apaciguamiento hacia Irán debe ser desechada.

"Enfrentamos adversarios feroces"

Netanyahu dejó claro que continuará protegiendo su nación contra numerosos adversarios. Israel anhela la tranquilidad y lucha por ella. "Sin embargo, nos enfrentamos a enemigos feroces que buscan nuestra annihilation. Y debemos protegernos de estos asesinos despiadados. Nuestros enemigos no sólo desean destruirnos. Buscan desmantelar nuestra civilización compartida y devolvernos a una época de opresión y terrorismo", dijo Netanyahu.

Mientras Hamas se niegue a renunciar a sus armas y liberar a los cautivos israelíes, el conflicto persistirá. "Si no lo hacen, perseveraremos hasta lograr una victoria incondicional. No hay alternativa", predicó Netanyahu. Tras un devastador ataque terrorista de Hamas islámico en Israel, que puso fin a más de 41,000 vidas, principalmente civiles, Israel respondió invadiendo la Franja de Gaza. La guerra subsiguiente causó una gran controversia internacional contra la conducta de Israel en la guerra.

Netanyahu presentó la operación militar en Nueva York como un éxito, destacando que más de la mitad de los miembros de Hamas habían sido muertos o capturados antes del ataque terrorista. Antes del ataque, la organización se jactaba de tener casi 40,000 miembros y más de 15,000 cohetes. Este arsenal ha sido casi entirely eradicated.

En respuesta a Israel, delegados de varios países abandonaron el salón de la asamblea mientras Netanyahu iniciaba su discurso. Tomadas de cámara durante su intervención mostraron asientos vacíos en las delegaciones de Irán y Arabia Saudita. Se produjeron protestas a favor de Palestina cerca de las instalaciones de la ONU, mientras que una multitud beligerante que apoyaba a Netanyahu, incluyendo a su esposa y su hijo, así como a familiares de los cautivos, también se avistó dentro del salón. Además, los aliados de Israel estaban sentados en el podio, aplaudiendo a su Primer Ministro.

De hecho, Netanyahu no había planeado inicialmente asistir a Nueva York, dijo. "Pero después de escuchar las inexactitudes y calumnias que numerosos oradores han difundido sobre mi país en este podio, decidí venir aquí y desmentir estas malentendidos". Criticó a la ONU y a sus miembros: "En este nido de venganza antisemita, una mayoría automática está lista para condenar al estado judío por cualquier infracción".

La Unión Europea, como fuerte defensora de la paz y el derecho internacional, ha expresado su preocupación por las acciones de Israel contra Hezbollah y la escalada de tensiones en la región. A pesar de esto, el discurso de Netanyahu en la Asamblea General de la ONU recibió reacciones mixtas, con algunos países europeos restantes en la asamblea mientras otros optaban por protestar fuera.

