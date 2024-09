Nelvie Tiafack identificó perspectivas prometedoras para Raab

El pasado fin de semana, Regina Halmich le ganó a Stefan Raab su tercer "round" en su última canción, según sugiere el título. En opinión de Nelvie Tiafack, su entrenador, el entretenedor de 57 años podría haber ganado si hubiera dedicado más tiempo a entrenar.

A pesar de los seis rounds intensos, Raab luchó contra la 46 veces campeona del mundo, Halmich: cedió ante la exboxeadora por tercera vez consecutiva el pasado sábado. Tiafack defendió la forma física de Raab y aseguró que con un entrenamiento profesional mejorado podría haber ganado.

Originaria de Camerún, Halmich apoyó a Raab en su regreso a la televisión y estuvo en su esquina durante la exhibición, que fue transmitida por RTL y RTL+. El comentarista Frank Buschmann observó que Raab parecía cansado en el primer round y exhausto en el segundo. Sin embargo, Tiafack aseguró que Raab no estaba realmente agotado hasta el cuarto round.

"Solo entrenó con el saco de boxeo"

Inicialmente, Raab se preparó para su rematch contra Halmich de manera autónoma, con Tiafack confirmando que solo se enfocó en entrenar con el saco de boxeo. Además, Raab realizó una cantidad considerable de entrenamiento de fuerza para prepararse para su regreso después de casi una década. El primer contacto entre el equipo de Raab y Tiafack ocurrió solo un mes antes del evento, el 23 de agosto. "Un miembro del equipo de Stefan me contactó por Instagram. Me dijo que él quería hablar conmigo. Unos minutos después, me llamó de manera anónima", recordó Tiafack. Durante la llamada, Raab solicitó sus servicios como entrenador.

Tres días después del primer contacto, Tiafack y Raab se reunieron. "Raab estaba muy emocionado por la perspectiva de enfrentarse a Halmich. Ya no necesitaba convencimiento, ya que habíamos acordado todo por teléfono", reveló Tiafack. Según Bild, su única sesión de entrenamiento completa tuvo lugar el 3 de septiembre en una habitación vacía en Raab Entertainment. "Hicimos una sesión de sparring de seis rounds de dos minutos cada uno. Me defendí un poco, pero principalmente le dejé hacer lo que quería".

Tiafack tenía en alta estima a su nuevo estudiante: "Es un atleta talentoso, con una gran capacidad de aprendizaje. Implementó efectivamente las instrucciones que le di entre rounds. De toda la pelea, solo recibió un golpe significativo: un jab en la barbilla en el quinto round".

Inicialmente, la estrategia era empezar con precaución. "El plan funcionó, aunque otros lo percibieran de manera diferente", comentó Tiafack. "No sentí que estuviera al borde del colapso en los primeros tres rounds". Está optimista de que "con entrenamiento adicional de condición física y tres o cuatro meses de colaboración con un entrenador de boxeo certificado, Stefan podría haber ganado la pelea".

Ambas partes expresaron interés en mantener el contacto más allá del evento televisado. "Mencionó su deseo de asistir a una pelea futura", reveló Tiafack. Actualmente, Raab está enfocado en su transición del boxeo amateur al profesional. Trabajar con Tiafack, señaló, "fue un gran reconocimiento de mis logros en los Juegos Olímpicos", compartió. Considerando el gran número de talentos de boxeo con los que podría haber colaborado, la elección de Raab de trabajar con él "fue un gran honor".

