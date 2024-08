- Negociar la posible liberación de rehenes en Israel: potencialmente la última oportunidad

El intento de alto el fuego en el conflicto de Gaza, tal como sugirió el Secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken, podría ser la última oportunidad para asegurar la liberación de los rehenes retenidos por Hamas. Blinken, quien visita Israel por novena vez desde que comenzó el conflicto hace más de diez meses, está abogando por un acuerdo que permita la liberación de los rehenes a cambio de prisioneros palestinos. Sin embargo, estas negociaciones se han visto empañadas por un fallido ataque palestino en Tel Aviv y amenazas de más ataques suicidas en Israel.

Momento Crítico en las Negociaciones de Paz

En una reunión con el Presidente de Israel Izchak Herzog en Tel Aviv, Blinken declaró: "Este es un momento crucial, potencialmente el mejor, tal vez el último para traer a los rehenes a casa, lograr un alto el fuego y guiar a todos hacia un mejor camino hacia la paz y la seguridad duraderas".

A continuación, Blinken se reunió con el Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Blinken probablemente intentará persuadir a Netanyahu para que sea más flexible durante las negociaciones sobre el alto el fuego. Los críticos cuestionan las acciones de Netanyahu, alegando que está bloqueando un acuerdo debido al temor de que su coalición gubernamental se derrumbe si hace concesiones a Hamas. Sin embargo, Hamas también rechaza la postura actual de negociación.

EE. UU. Busca Prevenir Escalada en el Oriente Medio

En cuanto a los esfuerzos internacionales para llegar a un acuerdo durante las conversaciones indirectas entre Israel e la organización terrorista islámica Hamas, Blinken declaró: "Es hora de poner fin a esto". Se deben tomar medidas para garantizar que "nadie tome acciones que puedan socavar este proceso". Blinken enfatizó: "Buscamos prevenir cualquier escalada, sin provocaciones".

Se deben tomar medidas para evitar que el conflicto se extienda a otras regiones y se intensifique, agregó Blinken. EE. UU. teme posibles ataques contra Israel desde Irán, la milicia chiita libanesa Hezbolá y otros. En consecuencia, el presidente de EE. UU. Joe Biden está implementando acciones decisivas, como el despliegue de tropas en la región para prevenir ataques y defenderse en caso de ser necesario.

Después de los asesinatos de dos altos mandos israelíes en Teherán y Beirut hace casi tres semanas, Irán y la milicia chiita libanesa Hezbolá amenazaron con una gran retaliación.

Herzog: Ansioso por Traer a los Rehenes a Casa

El Presidente Herzog atribuyó el fracaso de las negociaciones a la rigidez de Hamas y su principal responsabilidad en ello. "Aún estamos relativamente esperanzados en poder avanzar en las negociaciones", comentó al mismo tiempo. "Queremos ver a los rehenes en casa lo antes posible".

Se cree que Hamas retiene a 115 rehenes, de los cuales Israel ha anunciado la muerte de 41. Además, puede haber otros rehenes cuyo destino es incierto y possibly may no longer be alive.

Blinken se quedará en la región hasta el martes y tiene programado un viaje desde Israel a Egipto. En El Cairo, se llevarán a cabo negociaciones sobre temas específicos esta semana y se ha planificado otra reunión de alto nivel para el domingo.

Un tema especialmente controvertido en las negociaciones es si Israel se retirará del límite entre la Franja de Gaza y Egipto, que capturó en mayo. Hamas exige una retirada completa de Israel, mientras que Netanyahu insiste en que el ejército israelí debe continuar controlando el corredor de Philadelphi incluso después de un alto el fuego, por ejemplo, para evitar el contrabando de armas.

Ataque Terrorista en Tel Aviv

Un ataque terrorista reivindicado por las organizaciones terroristas palestinas Hamas e Islamic Jihad tuvo lugar en Tel Aviv. El domingo por la noche, un dispositivo explosivo en la mochila de un hombre detonó mientras se movía por una calle en la parte sur de la ciudad costera. El presunto atacante murió y un conductor de patinete eléctrico resultó herido. La policía cree que la sinagoga cercana era el objetivo.

"Puede confirmarse ahora que se trató de un ataque terrorista que involucró un poderoso dispositivo explosivo", dijo un comunicado conjunto de la policía y el servicio de seguridad interna Shin Bet. Las fuerzas de seguridad en el área de Tel Aviv fueron puestas en máxima alerta. "Pedimos a los ciudadanos que permanezcan vigilantes y informen a la policía sobre cualquier persona o objeto sospechoso".

Amenaza de una Nueva Ola de Terrorismo en Israel

Las alas militares de Hamas y Jihad amenazaron en un comunicado conjunto con intensificar tales ataques en Israel, "mientras continúen las matanzas de las fuerzas de ocupación, el desplazamiento de civiles y la política de asesinatos selectivos".

El broadcaster público Kan informó que se creía que el atacante era un palestino de Nablus en Cisjordania. Según informes palestinos, las tropas israelíes ingresaron a la ciudad.

Herzog declaró en la reunión con Blinken que se había frustrado aparentemente un gran ataque terrorista en Tel Aviv. La ciudad costera en el este del Mediterráneo ha sido objetivo de ataques palestinos mortales en el pasado.

Un portavoz de la policía israelí le dijo a la estación de radio del ejército que si la explosión hubiera ocurrido solo unos metros más lejos, "habríamos despertado ante un desastre masivo".

Durante la reunión con el Presidente de Israel Herzog, Blinken expresó sus preocupaciones sobre la amenaza del terrorismo, declarando: "Debemos garantizar la seguridad de los civiles y prevenir cualquier otro ataque terrorista, como el de Tel Aviv".

Después del fallido ataque palestino en Tel Aviv, la policía aumentó su vigilancia, instando a los ciudadanos a informar sobre cualquier persona o objeto sospechoso para evitar cualquier posible escalada.

