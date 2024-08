- Negociaciones presupuestarias: todavía no hay humo blanco

Las conversaciones presupuestarias en la coalición semáforo se prolongan

Las negociaciones dentro de la coalición semáforo sobre el presupuesto para 2025 continúan. A media tarde, no se ha anunciado ningún avance. El objetivo es cerrar cualquier brecha de miles de millones de euros en el proyecto de presupuesto.

Los representantes del gobierno federal habían prometido inicialmente un acuerdo para finales de la semana. El proyecto aprobado por el gabinete irá entonces al Parlamento - los diputados necesitan tiempo para revisar el documento, que supera las mil páginas. Según los planes actuales, el presupuesto se debatirá por primera vez en el Bundestag en una semana presupuestaria que comienza el 10 de septiembre, y se espera que se decida a finales del otoño.

A principios de julio, el Canciller Federal Olaf Scholz (SPD), el Vicecanciller Robert Habeck (Verdes) y el Ministro de Finanzas Christian Lindner (FDP) habían llegado a un acuerdo sobre el presupuesto para 2025. Después de semanas de negociaciones, lograron tapar un agujero de al menos 30.000 millones de euros sin recurrir a medidas de austeridad duras.

Brecha de miles de millones de euros

El gobierno federal había planeado un llamado subgasto de 17.000 millones de euros en su proyecto de julio. Este enfoque, en el que se asume que los ministerios no gastarán la totalidad del presupuesto asignado, es común, pero la cantidad en cuestión es excepcionalmente alta.

Para cerrar esta brecha, se necesitaban otros 8.000 millones de euros. Esto implicó revisar si las empresas de ferrocarril y autopistas deberían recibir préstamos financiados con crédito en lugar de subvenciones directas del presupuesto, así como fondos en el banco de desarrollo estatal KfW.

Post-negociaciones sobre el presupuesto

Después del acuerdo inicial, Lindner expresó preocupaciones sobre la viabilidad legal y económica de algunas soluciones propuestas. Dos opiniones expertas subsiguientes confirmaron estas dudas en parte, lo que llevó a la coalición a abandonar el plan de redirigir 4.900 millones de euros destinados al freno de precios del gas en el presupuesto a otros fines.

También hubo debate sobre si las empresas de ferrocarril y autopistas podrían ser apoyadas sin que esto se contabilice contra el freno de la deuda. Lindner y Scholz discreparon sobre esto, lo que llevó a más negociaciones. Los informes sugieren que aún falta cerrar una brecha de 5.000 millones de euros.

Capital adicional para el ferrocarril

Es probable que la empresa de ferrocarril estatal reciba una inyección de capital adicional de varios miles de millones de euros. Tales transacciones no se contabilizarían contra el freno de la deuda.

Actualmente, se planea un aumento de capital de alrededor de 5.900 millones de euros para 2025, que se utilizará para inversiones en la renovación de la red ferroviaria deteriorada. Sin embargo, más capital para el ferrocarril significaría aumentos adicionales en las tarifas de acceso a las vías - una especie de peaje ferroviario. Hay preocupaciones de que los costos más altos puedan obstaculizar el cambio de tráfico de mercancías a la vía férrea.

