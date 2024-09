- Necesitamos ayuda urgente para casos de picaduras de avispas, llamamos a los que respondan de emergencia

Aumento de incidentes de picaduras y reacciones graves: En las últimas semanas, ha habido un aumento en el número de personas de la región suroeste de Sajonia que buscan tratamiento por picaduras de avispa. El número de casos ha aumentado significativamente y es más alto que en años anteriores, según el Dr. Bernd Krämer, director médico de la asociación de rescate de Sajonia suroeste. "Parece que hay más picaduras de avispa, más casos graves y, en consecuencia, más intervenciones del servicio de rescate". No hay datos de años anteriores para comparación. La asociación es responsable de los distritos de Vogtland y Zwickau.

Se observan tendencias similares en la Clínica de Vogtland Plauen. Según el jefe de medicina Matthias Wißgott, se han tratado más de 110 incidentes de picaduras de avispa e insectos hasta mediados de agosto, en comparación con los 51 del año pasado. "Agosto es típicamente el mes con el mayor número de tales incidentes". Después de una picadura, algunas personas experimentan síntomas más graves, como hinchazón local intenso y shock alérgico. Algunas personas han sido hospitalizadas.

Generalmente, las picaduras de avispa son inofensivas

Según Wißgott, las picaduras de avispa son generalmente inofensivas para la mayoría de las personas. Sin embargo, en casos de picaduras en la zona de la boca o reacciones alérgicas graves, se recomienda la intervención inmediata del servicio de rescate o una visita a la sala de emergencias.

Fuera de Sajonia suroeste, no parece haber un aumento en las lesiones por picaduras de avispa en comparación con los años anteriores. La Oficina de Protección contra Incendios y Desastres de Dresde no ha informado un aumento en los despliegues para este motivo. En el distrito de Nordsachsen, no se ha observado un aumento notable en los despliegues del servicio de rescate relacionados con avispas durante el verano, según Alexander Bley de la oficina del distrito de Torgau. En la Clínica de Chemnitz, la gravedad de los pacientes que llegan a la sala de emergencias con picaduras de avispa ha remainedo igual, según un portavoz. "Es particularly problematic if the stings are in the mouth or even in the throat area. We've had such cases, but we've also had them in the past".

Consejos para manejar conflictos con avispas

En general, las avispas tienen una mala reputación, pero los conflictos entre humanos y animales a menudo pueden evitarse con los consejos adecuados, explicó Sabrina Rötsch, quien ofrece asesoramiento telefónico sobre avispas y avispones para Nabu Sajonia. En este momento, los animales pueden parecer agresivos, pero "solo tienen hambre". Con el final del verano acercándose, también terminará la temporada de avispa.

Durante el invierno, la colonia de avispa muere, dejando solo a la reina viva. Rötsch maneja más de 200 consultas telefónicas al año, principalmente sobre nidos de avispa, abeja o avispa en edificios. En Sajonia en general, 2024 está lejos de una infestación de avispa: "A causa de las heladas tardías en la primavera, muchos animales han muerto y las poblaciones incluso han disminuido".

En la región de Zwickau, la asociación de rescate también ha notado un aumento en los casos de picaduras de avispa, alineado con las tendencias observadas en el distrito de Vogtland.

El distrito de Vogtland, que incluye Zwickau, se encuentra entre las áreas de Sajonia suroeste que experimentan un mayor número de incidentes de picaduras de avispa en comparación con los años anteriores.

