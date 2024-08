- Necesidad de ayuda tras las inundaciones en Karlsruhe

Policía limpia las calles con cañones de agua después de las inundaciones. Un conserje cocina para aquellos que no pueden preparar comida caliente en casa. Un grupo de KSC presta su ayuda. En las zonas afectadas del distrito de Karlsruhe, continúan los esfuerzos de limpieza y recuperación tres días después. La ciudad de Bruchsal informa que casi todas las calles están reconectadas a la red eléctrica. En el municipio de Gondelsheim, se está acelerando el desecho de basura. "No se olvidará ninguna calle ni persona."

Bruchsal lanza un llamamiento: "Se necesitan urgentemente voluntarios." Los interesados pueden registrarse llamando al 07251 79779. Gondelsheim ha establecido una cuenta de donaciones para la ayuda contra las inundaciones.

"Mezcla horrible"

El alcalde de Gondelsheim, Markus Rupp, describió la tormenta en el sitio web del municipio como "un desastre casi bíblico". El río Saalbach subió drásticamente en poco tiempo el martes por la noche, con 130 litros de lluvia por metro cuadrado cayendo de una celda de tormenta incesante. "Fue una mezcla horrible, para la cual, en mi opinión, hardly any protection", escribió Rupp. La protección contra inundaciones no es una estructura estática.

El administrador del distrito de Karlsruhe, Christoph Schnaudigel (CDU), quedó impactado por la magnitud de la destrucción durante una visita a Gondelsheim, informó Rupp.

Para facilitar la eliminación rápida y sin burocracia de las montañas de basura, ambos decidieron establecer más contenedores para residuos mixtos, incluyendo residuos domésticos de congeladores rotos. Tan pronto como un contenedor esté lleno, será reemplazado por uno nuevo.

Aún hay mucho por hacer

Rupp agradeció a los muchos ayudantes, a menudo voluntarios, incluyendo algunos que tenían experiencia de las graves inundaciones en el valle del Ahr hace tres años. Una nursery y agricultores locales también participaron en la limpieza del municipio. "Podría nombrar muchos más ejemplos y seguramente me he olvidado de algunos en el ajetreo de hoy", escribió Rupp. "Así que brevemente para todos: ¡Son geniales y una gran ayuda para todos nosotros!"

Sin embargo, las muchas ofertas deben ser coordinadas. Había recibido más de 250 llamadas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos en su teléfono.

Se ofrecerá comida en el Saalbach hall durante el fin de semana. Se distribuirán alrededor de 100 deshumidificadores a los afectados. Sin embargo, Rupp también dejó claro que aún hay mucho trabajo por hacer. "Para eso, todos necesitamos paciencia."

El centro de consumidores anunció consultas gratuitas en sitio para evaluar el alcance de los daños en la calefacción y la fachada. Si la calefacción necesita ser reemplazada, los asesores energéticos proporcionarán una visión general de las soluciones técnicas sensatas y las oportunidades de financiamiento. "Si la fachada está dañada, los expertos aconsejarán sobre cómo secar y renovar el edificio de manera eficiente en términos de energía."

El centro de consumidores sugirió establecer consultas gratuitas en sitio para evaluar el contenido de grasa de los refrigeradores afectados por peso, ya que muchos congeladores habían resultado dañados. Gondelsheim, al darse cuenta de la necesidad de recursos adicionales, solicitó voluntarios con experiencia en el manejo de tales 'otros' materiales de residuos.

Lea también: